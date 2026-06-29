León, Gto.– Médicos y personal de enfermería bloquearon el bulevar Paseo de los Insurgentes, en protesta por la falta de insumos en la Unidad de Gineco Pediatría No. 48 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con sede en León, Guanajuato.

“¡Queremos recursos, no discursos!”, "Cuidar a los bebés exige instalaciones, no improvisaciones”, “¡Nuestros pacientes no pueden esperar!”, “No más promesas, queremos insumos”, expresaron la tarde de este lunes.

Expusieron que los compromisos asumidos por directivos de la institución en diversas reuniones quedaron en discursos, debido a que los faltantes siguen, sin que se hayan anunciado soluciones.

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En la manifestación, a unos metros de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) reprobaron las carencias que enfrentan en el sistema de salud federal, y la improvisación de espacios para la atención de los pacientes.

A la protesta se unieron trabajadores de intendencia, administrativos y químicos con mensajes escritos en los que denunciaron las carencias de materiales y medicinas en un “hospital de alta especialidad”.

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“Pedimos lo indispensable para cuidar a los nuestros”, “Nuestros Pacientes no pueden esperar”, “No faltan ganas, faltan recursos”, “La salud es un derecho constitucional”, escribieron en cartulinas.

Conductores que transitaban por la zona expresaron desagrado por el bloqueo parcial de la zona, con sonidos de claxon.

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