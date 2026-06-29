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El Ayuntamiento de Mérida lanzó la convocatoria 2026 del programa "Crédito de Mujer a Mujer", mediante el cual otorgará financiamiento sin intereses a mujeres emprendedoras para iniciar o fortalecer sus negocios.
La presidenta municipal informó que la recepción de solicitudes se realizará del 2 al 6 de julio, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 15:00 horas. El programa está dirigido a mujeres mayores de edad que residan en Mérida o sus comisarías y que cuenten con un emprendimiento o deseen iniciar una actividad productiva.
El director de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, Arturo León Itzá, señaló que el programa busca atender la falta de opciones de financiamiento para mujeres emprendedoras.
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"Cada crédito representa una oportunidad para crecer, generar más ingresos y hacer rendir mejor el dinero en casa. Ese es el objetivo de este programa: abrir puertas para que más mujeres tengan las mismas oportunidades de salir adelante con su esfuerzo", afirmó.
Los apoyos van de 1 mil a 20 mil pesos, con una tasa de interés de 0% y plazos de pago de hasta 24 meses. Los recursos podrán destinarse a la compra de maquinaria, herramientas e insumos, mejoras en los negocios o al inicio de nuevos proyectos de autoempleo.
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Desde su creación, el programa ha otorgado 244 créditos, con una inversión superior a 2.3 millones de pesos, en beneficio de mujeres dedicadas a actividades como repostería, venta de alimentos, estilismo, artesanías, fruterías, lavanderías y otros pequeños comercios.
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Las interesadas deberán realizar el trámite de manera personal en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, ubicadas en la calle 65 número 368, entre las calles 40 y 42, en el Centro de Mérida, presentando la documentación requerida y un aval, conforme a lo establecido en la convocatoria.
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Para mayores informes, podrán acudir directamente a las oficinas de la dependencia o comunicarse a los teléfonos (999) 924 6900 y (999) 924 6962, extensiones 81776 y 81819, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.
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aov
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