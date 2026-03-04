El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por 447 votos, declarar la “Semana Nacional de las Mujeres Emprendedoras”, la tercera semana de noviembre de cada año. El proyecto fue enviado al Senado como minuta para continuar con su proceso legislativo.

El documento expone que la mujer emprendedora es aquella que desempeña actividades de autoempleo o de dirección de su propio negocio mediante las cuales lleva un bien o un servicio al mercado.

“Garantizar una verdadera democracia, sin dejar a nadie fuera, posicionando a las mujeres emprendedoras como un agente verdadero de cambio. Demos las herramientas para su visibilidad, revindiquemos el actuar hacia un pilar y una fuerza que son las mujeres, que sabemos construir”, señaló la diputada María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM), promovente de la propuesta.

El dictamen avalado explica que cada vez es mayor el número de mujeres que se inician como trabajadoras por cuenta propia; sin embargo, esta función aún presenta obstáculos para el género femenino y está lejos de alcanzar un esquema de equidad, pues persisten elementos discriminatorios que les impiden que se desarrollen en dichas actividades en las mismas condiciones que los hombres.

“Las mujeres emprendedoras contribuyen a disminuir la pobreza a través de la redistribución del ingreso de forma más equitativa. Declarar una semana dedicada a las mujeres emprendedoras tiene el objetivo principal de promover el impulso de esta actividad, su facilitación y visibilización para contribuir con la economía de las familias mexicanas”, puntualiza el documento.

