La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene que llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación que reabrió sobre la muerte de 49 niños por un incendio en la Guardería ABC, ocurrido en junio de 2009, en Hermosillo, Sonora.

“La fiscalía tiene que llegar a las últimas consecuencias en este caso… Lo que pida la fiscalía, que esté sobre todo en manos del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues debe entregarse, si es que no se tiene toda la información”, refirió la titular del Ejecutivo, en conferencia de prensa, en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo señaló que hubo corrupción y nepotismo en el manejo de las guarderías durante la administración del expresidente Felipe Calderón.

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“Se privatizó (el servicio de guarderías) y se creaban empresas asociadas a los gobernadores o a funcionarios federales vinculados o para recibir el recurso, y que ellos fueran quien dieran el servicio con una enorme corrupción y nepotismo. Muchísimos servicios se privatizaron, incluso, se hicieron los hospitales con las llamadas asociaciones público-privadas, donde el Estado solo pagaba y el privado se encargaba de operar todo con contratos muy leoninos”, dijo.

Aseguró que las guarderías subrogadas no cumplían con los mismos estándares de seguridad que tenían las operadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

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“La normatividad que aplicaba para las guarderías del IMSS no fue aplicado para las guarderías subrogadas, por eso se construyeron en espacios que no tenían la protección civil necesaria. Entonces, el esquema era el IMSS le pagaban al privado y el privado se encargaba de cuidar a niños. ¿En qué lugares? Cualquier lugar, y eso entre otras cosas llevó lamentablemente a la tragedia de la Guardería ABC”, explicó.

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