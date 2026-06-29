Estados | 29-06-26 | 19:06 | Actualizada | 29-06-26 | 19:06 |

Cuernavaca, Mor.- La gobernadora presentó el Pase Olin, una tarjeta tipo monedero electrónico para estudiantes universitarios con depósitos bimestrales de mil 040, equivalentes al costo aproximado de hasta dos viajes diarios de lunes a viernes durante el periodo escolar.

El propósito, dijo la gobernadora junto al jefe de la Oficina de la Gubernatura, Javier García Chávez, significa una acción social dirigida a estudiantes universitarios que ayudará a reducir los gastos asociados a sus traslados hacia los centros de estudio. El anuncio empata con la entrada en vigor del aumento de la tarifa mínima del transporte público de 10 a 13 pesos, a partir de este miércoles.

El Pase Olin, dijo la gobernadora, “es un apoyo dirigido a nuestras juventudes, porque queremos que más estudiantes permanezcan en la universidad, concluyan sus estudios y cuenten con mayores oportunidades para construir su futuro”, expresó frente a autoridades educativas, representantes estudiantiles y concesionarios del transporte público.

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¿Qué universidades son beneficiadas con el pase Olin?

En esta primera etapa el programa beneficiará a estudiantes que cursen entre el segundo y el noveno semestre de las siguientes instituciones:

  • Universidad Autónoma del Estado de Morelos
  • Universidad Politécnica del Estado de Morelos
  • Institutos Tecnológicos de Zacatepec y Cuautla

Costo del pasaje a adultos mayores y personas con discapacidad en Morelos

Margarita González Saravia recordó que las personas con discapacidad continúan accediendo al transporte público de manera gratuita conforme a la legislación vigente, mientras que las personas adultas mayores mantienen la tarifa preferencial de cinco pesos, como parte de las acciones orientadas a proteger a los sectores prioritarios de la población.

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¿Cómo y cuándo inicia el registro?

La secretaria de Bienestar, Silvia Salazar Hernández, destacó que los recursos para esta primera etapa se encuentran garantizados, lo que brindará certeza a las y los estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria.

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A su vez, el titular de la Agencia de Transformación Digital, Samuel Rivera Muciño, informó que el registro se realizará completamente en línea para facilitar el acceso al programa mediante un proceso ágil y transparente.

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Detalló que la convocatoria está disponible en el portal oficial del Gobierno del Estado y las solicitudes podrán presentarse del 7 al 13 de julio a través de una plataforma habilitada en el mismo sitio web. Las personas interesadas deberán contar con Llave MX, identificación oficial, comprobante de domicilio en Morelos y un documento que acredite que cursan del segundo al noveno semestre en alguna de las instituciones participantes.

dmrr/rmlgv

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