Cuernavaca, Mor.- La gobernadora Margarita González Saravia presentó el Pase Olin, una tarjeta tipo monedero electrónico para estudiantes universitarios con depósitos bimestrales de mil 040, equivalentes al costo aproximado de hasta dos viajes diarios de lunes a viernes durante el periodo escolar.

El propósito, dijo la gobernadora junto al jefe de la Oficina de la Gubernatura, Javier García Chávez, significa una acción social dirigida a estudiantes universitarios que ayudará a reducir los gastos asociados a sus traslados hacia los centros de estudio. El anuncio empata con la entrada en vigor del aumento de la tarifa mínima del transporte público de 10 a 13 pesos, a partir de este miércoles.

El Pase Olin, dijo la gobernadora, “es un apoyo dirigido a nuestras juventudes, porque queremos que más estudiantes permanezcan en la universidad, concluyan sus estudios y cuenten con mayores oportunidades para construir su futuro”, expresó frente a autoridades educativas, representantes estudiantiles y concesionarios del transporte público.

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¿Qué universidades son beneficiadas con el pase Olin?

En esta primera etapa el programa beneficiará a estudiantes que cursen entre el segundo y el noveno semestre de las siguientes instituciones:

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Universidad Politécnica del Estado de Morelos

Institutos Tecnológicos de Zacatepec y Cuautla

Costo del pasaje a adultos mayores y personas con discapacidad en Morelos

Margarita González Saravia recordó que las personas con discapacidad continúan accediendo al transporte público de manera gratuita conforme a la legislación vigente, mientras que las personas adultas mayores mantienen la tarifa preferencial de cinco pesos, como parte de las acciones orientadas a proteger a los sectores prioritarios de la población.

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¿Cómo y cuándo inicia el registro?

La secretaria de Bienestar, Silvia Salazar Hernández, destacó que los recursos para esta primera etapa se encuentran garantizados, lo que brindará certeza a las y los estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria.

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A su vez, el titular de la Agencia de Transformación Digital, Samuel Rivera Muciño, informó que el registro se realizará completamente en línea para facilitar el acceso al programa mediante un proceso ágil y transparente.

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Detalló que la convocatoria está disponible en el portal oficial del Gobierno del Estado y las solicitudes podrán presentarse del 7 al 13 de julio a través de una plataforma habilitada en el mismo sitio web. Las personas interesadas deberán contar con Llave MX, identificación oficial, comprobante de domicilio en Morelos y un documento que acredite que cursan del segundo al noveno semestre en alguna de las instituciones participantes.

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