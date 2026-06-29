La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se comprometió, ante la Auditoría Superior de la Federación, a fortalecer la fiscalización, conforme a las políticas nacionales de rendición de cuentas de la educación superior.

En su participación en la mesa de trabajo convocada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la Ciudad de México, el rector de la (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, refrendó el compromiso institucional de consolidar las estrategias de transparencia y rendición de cuentas.

Aureliano Hernández Palacios Cardel, Auditor Superior de la Federación, y el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Placencia, el rector de la UAT Anaya Alvarado se sumó a esta mesa de diálogo en la que participaron los titulares de 30 universidades públicas estatales de todo el país.

Además, se firmó un convenio entre la ASF y la ANUIES, con el fin de fortalecer vínculos entre universidades, reafirmando el objetivo central de este encuentro estratégico de establecer y robustecer los mecanismos de coordinación interinstitucional, colaboración técnica e intercambio de información.

Asimismo, establecieron estrategias de trabajo conjunto para el adecuado manejo de los recursos públicos, la mejor rendición de cuentas y combatir a la corrupción; así como sumar la participación ciudadana y la incorporación de jóvenes estudiantes en estancias dentro de la ASF, para su capacitación en procesos de auditoría.

Testigos de este evento fueron el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, Javier Herrera Borunda; el secretario general de Fiscalización Superior, David Isaac Ortiz Calzada; y el titular de la Auditoría Especializada a Entidades Federativas, Alfonso Damián Peralta.

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