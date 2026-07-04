Uno de los máximos goleadores de esta Copa del Mundo es el delantero de Inglaterra, Harry Kane. Con cinco goles en cuatro partidos, el artillero del Bayern Múnich es una de las mayores amenazas para el Tricolor en el duelo de Octavos de Final. Sin embargo, Javier Aguirre ya tiene un plan para detenerlo.

En conferencia de prensa previa al último partido en territorio mexicano de la Copa del Mundo, el "Vasco" repasó las virtudes y cualidades del delantero nacido en Londres.

“Harry Kane es una figura mundial. Los goles que metió con el Bayern, con su selección, es de top del mundo, muchacho de 1.88 que a pesar de su envergadura tiene mucha calidad, tiene todo, es sacrificado, defiende… Intentaremos neutralizarlo no solamente con los centrales que juegue, también con las salidas de los laterales, que no esté cómodo, que tenga siempre alguien encima”, declaró el entrenador mexicano.

Sin embargo, Aguirre sabe que Kane no es el único peligro del equipo inglés. De hecho, destacó a su colega Thomas Tuchel, quien desde que tomó las riendas de los Tres Leones, ofreció mayores variantes ofensivas.

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"Creo que mañana va a ser un gran día. Lo mejor está por venir" 🇲🇽🤞🏽 pic.twitter.com/relcGCEIcL — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 5, 2026

“Los ingleses por características históricas son muy veloces. E verdad que tienen jugadores importantísimos dentro y fuera de Inglaterra, y es una selección muy poderosa físicamente, pero que juegan bien al futbol, me acuerdo desde la llegada de (Gareth) Southgate hubo un cambio en la forma de juego, Tuchel ha puesto sus propias ideas”, mencionó.

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Finalmente, al ser cuestionado sobre la ventaja que podría representar para el Tricolor la altitud de la Ciudad de México, el "Vasco" aseguró que es un tema al que no le presta atención.

“La altura y todo lo demás son cosas que en lo personal, dejo de lado, somos 11 contra 11 y el árbitro está para señalar lo que considere que está fuera del reglamento, pero no me detengo a pensar en esas cosas porque somos 11 mexicanos que tenemos que hacer gol allá y que no nos metan gol acá”, concluyó.

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