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San Cristóbal de las Casas, Chis; 28 de junio. - El fenómeno de mar de fondo que, con presencia desde Baja California a Chiapas, provocó en el municipio de Tonalá, la destrucción parcial y total de 15 cabañas y cuatro palapas donde operan restaurantes.
La Secretaría de Protección Civil informó que los daños se han registrado en Boca del Cielo, en el municipio de Tonalá, hasta este domingo hay “una pérdida aproximada de 80 metros de playa, así como la formación de un canal remanente debido al fuerte oleaje”.
Esto provocó que cuatro cabañas sufrieran pérdidas totales, así como una palapa, donde funcionaba un restaurante, pero también hay daños parciales en tres palapalas.
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Por la mañana del domingo, la Secretaría informó que una habitación que se encontraba deshabitada a la orilla del mar también sufrió daños parciales.
Bridadas de vigilancia recorren la zona afectada para conocer daños e informar a los dueños de palapas y cabañas a que tomen precauciones.
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El Servicio Meteorológico Nacional informó que, para este domingo, en Chiapas se han registrado lluvias de 75 a 150 milímetros, igual que en Michoacán, Guerreo y Oaxaca.
Ha pedido a la población a extremar medidas y atender las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.
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