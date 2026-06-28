Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena) exhortó a los diversos sectores de la sociedad a proteger el agua, por es fundamental para impulsar el crecimiento económico de Tamaulipas.

El líquido es un activo estratégico que todos sectores de la sociedad deben cuidar y proteger, por sí bien es cierto que el estado cuanta con las condiciones naturales competitivas, frente a otras entidades del

Norte del país, también lo es que no se debe desperdiciar.

En su programa dominical Diálogos con Américo, consideró que el recurso hídrico debe dejar de entenderse únicamente como un servicio público para asumirse como un elemento fundamental para la seguridad, la productividad y el desarrollo sustentable del estado.

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Tamaulipas impulsa el cuidado del agua; Américo Villarreal destaca su valor estratégico. Foto: Especial.

"Es un recurso vital... y que también en el marco de las oportunidades de desarrollo y crecimiento es un recurso natural limitado", expresó el gobernador y explicó que, aunque el planeta está cubierto en su mayor parte por agua, únicamente una pequeña proporción es apta para el consumo humano, lo que obliga a administrarla con responsabilidad”, aseveró.

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También el mandatario estatal afirmó que la estrategia impulsada por su gobierno forma parte de la política hídrica nacional promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo objetivo es garantizar primero el derecho humano al agua y, a partir de ello, ordenar su aprovechamiento para el desarrollo agrícola, pecuario, industrial y empresarial.

Y especificó: "Vivimos en un estado privilegiado... es un estado de vocación energética, que contamos con recursos hídricos, que contamos con logística de movilidad, que tenemos costa, que tenemos montaña, que tenemos recursos agropecuarios y principalmente tenemos tamaulipecas y tamaulipecos... que vamos a hacer de esta gran entidad lo que se merece y contribuir, como siempre, con lo que nos corresponde para el desarrollo de este gran país que es México".

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Tamaulipas impulsa el cuidado del agua; Américo Villarreal destaca su valor estratégico. Foto: Especial.

Refirió que, desde el inicio de la presente administración, en Tamaulipas se ha desplegado toda una estrategia integral para fomentar el uso eficiente y eficaz del agua y, alineados con la visión de la presidenta Sheinbaum Pardo, se han realizado grandes obras y acciones para que las familias tamaulipecas tengan acceso a este recurso vital, así como para lograr la sustentabilidad y el desarrollo del estado.

Además, expuso que "hay un gran programa de desarrollo a nivel Federal del cual está sumado el estado de Tamaulipas en forma importante, con aportaciones de recursos importantes de la Federación con esta visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y a las que se suma el gobierno del estado en estos aspectos tan importantes: desarrollo urbano, derecho humano, de sustantividad agrícola, pecuaria y desarrollo empresarial”.

Y precisó: “Estoy plenamente convencido de que el agua es uno de los recursos más valiosos con que contamos para tener una proyección y una sustentabilidad, de acuerdo con la oportunidad con que se cuente en cada una de las regiones de nuestra nación y el cuidado que hoy se está poniendo a nivel federal en este sentido, y que hagamos lo propio con esa misma exactitud y entusiasmo en cada una de las entidades, para sumarnos a este ahorro para su uso eficiente y eficaz de nuestro recurso hídrico”.

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