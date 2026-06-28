El secretario de Seguridad de Durango, Óscar Galván Villarreal, informó que dos policías municipales del municipio de Nuevo Ideal fueron detenidos por no contar con su permiso de portación de armas de cargo.

El secretario mencionó que fueron elementos del Ejército Mexicano quienes realizaron la detención, motivo por el que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por esta falta.

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El funcionario de seguridad fue informado de esta acción por parte del Ejército, indicando que se procedió a realizar una revisión a un operativo que llevaban a cabo los elementos municipales, procediendo a la verificación de las armas y de igual manera los permisos correspondientes de portación.

Los agentes municipales Felipe “E” y José “H” no contaban con dicha portación, motivo por el cual fueron asegurados y puestos a disposición del ministerio público federal para que respondan por esta falta administrativa.

El secretario de Seguridad hizo la exhortación a todos los directores municipales de seguridad pública, a que regularicen a todo su personal y que estos cuenten debidamente con sus portaciones ya que el Ejército seguirá haciendo las revisiones correspondientes y en los casos similares se procederá a la detención de los elementos.

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