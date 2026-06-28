Octavio "N", líder fundador de la Columna Armada General Pedro José Méndez, fue detenido este domingo 28 de junio de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, aunque no se especifica el lugar de la captura.

El detenido es conocido también como "El Profe" o "El Tarzán" y trascendió, se le detuvo en Santiago, Nuevo León.

A momento de la detención, Octavio vestía guayabera blanca, pantalón de vestir color café claro, sandalias negras y calcetines del mismo color.

Hasta el momento, la ficha no indica los delitos por los cuales fue aprehendido en esta, la que sería la segunda ocasión en que es detenido, luego que en 2022 fue capturado en Monterrey, Nuevo León, acusado del delito de homicidio doloso.

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En esa ocasión, el líder de la columna fue trasladado a un hospital en Victoria, donde se reportó delicado de salud para posteriormente ser dejado en libertad, luego que el mandamiento judicial fue revocado por la Sala Regional Victoria.

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La ficha de captura indica que se encuentra en traslado, sin especificar a que ciudad de la República.

Detienen al fundador de la autodefensa Columna Pedro J. Méndez en Nuevo León; es la segunda captura en su contra. Foto: Especial.

¿Qué es la Columna Armada General Pedro José Méndez?

La Columna Armada General Pedro José Méndez es un grupo de autodefensa surgido en 2010 en el estado de Tamaulipas, específicamente en los municipios de Hidalgo, Villagrán y Mainero, siendo Octavio Leal Moncada, alias "El Tarzán" o "El Profe", su líder histórico.

Nació como un movimiento civil y armado para defender a la población local de los abusos y la violencia extrema del grupo criminal Los Zetas.

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Debe su nombre al General Pedro José Méndez Ortiz, un héroe militar originario del municipio de Hidalgo que destacó en la defensa de Tamaulipas durante la Segunda Intervención Francesa.

Se le ha vinculado al cártel del Golfo y de ser una extensión del brazo armado del cártel de Sinaloa, enemigos de Los Zetas.

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Durante años, este grupo operó como un bloque de poder civil y armado que apoyó abiertamente la candidatura y el posterior mandato del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca (2016-2022).

La alianza se fracturó en 2022 y tras esto, Leal Moncada fue detenido en Nuevo León acusado de homicidio calificado, lo que desató bloqueos carreteros masivos por parte de sus seguidores en Tamaulipas.

dmrr