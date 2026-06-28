Culiacán, Sin.- En un camino de terracería que conduce a la comunidad de Aguas Blancas, en la sindicatura de Tepuche, en Culiacán, activistas de búsqueda reportaron a las autoridades judiciales el hallazgo de los cuerpos de tres personas del sexo masculino, los cuales presentan huellas de disparos.

Las activistas del colectivo de “Sabuesos Guerreras”, sin respaldo de seguridad que acudieron al sitio donde había localizado a las víctimas, resguardaron a distancia el lugar en espera del arribo de los peritos forenses de la Fiscalía General del Estado.

Lee también Fiscalía de Morelos investiga presunta agresión del exdirector de Pemex a su pareja; otorgará garantías de protección a la víctima

El hallazgo de las tres víctimas del sexo masculino con huellas de violencia fue hecho público por las activistas de búsqueda de personas, para que familias de la sindicatura de Tepuche que tienen familiares sin localizar acudan al Servicio Médico Forense para contribuir a las identificaciones de estas personas.

Según lo que se conoce las rastreadoras, con diversos datos e informaciones recabadas, inspeccionaron la zona del poblado de Aguas Blancas, hasta descubrir que en un camino de terracería, habían sido abandonados los cuerpos de tres personas.

LL