Apaseo el Alto, Gto.- Tres hombres asesinados con armas de fuego fueron arrojados debajo de un puente vehicular en la carretera federal Celaya-Apaseo el Alto, en las inmediaciones de la comunidad San José del Llano.

Conductores que transitaban por la vía observaron los cuerpos la mañana de este 28 de junio de 2026 y alertaron a las autoridades.

El Sistema de Emergencias 911 recibió llamadas de personas que daban cuenta del hallazgo de tres jóvenes en la carretera Panamericana, con rumbo a la ciudad de Celaya.

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De acuerdo con datos preliminares, las víctimas estaban tiradas sobre la cinta asfáltica, en el puente vehicular de la zona.

Las víctimas presentaban lesiones por disparos en la cabeza y otro tipo de huellas de violencia.

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La Policía Municipal de Apaseo el Alto acudió al lugar, así como elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, quienes custodiaron la escena del crimen mientras peritos forenses y criminalistas procesaban la escena y levantaban los cuerpos.

LL