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Una intensa tromba que azotó la zona metropolitana de la ciudad de Puebla, provocó el desbordamiento del Río Atoyac, así como saturación de vasos reguladores y la muerte de una persona, a quien le cayó un árbol encima.
De acuerdo con distintos reportes, la intensa precipitación pluvial generó fuertes encharcamientos e inundaciones en distintas regiones de la capital poblana y municipios conurbados.
El Río Atoyac, el cual cruza la 57 poniente y Avenida Nacional, se desbordó provocando que docenas de automovilistas quedaran varados; además se desbordó el vaso regulador de la Barranca Santuario de la colonia México 83, donde hubo viviendas afectadas por inundaciones.
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Se reportó que el vaso regulador del Puente Negro, ubicado en la capital, se encuentra al 70 por ciento, lo que ha generado calles inundadas y registros botados por la acumulación de agua.
En distintos puntos de la ciudad se observaron docenas de vehículos atrapados por el agua.
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Sobre la recta a Cholula, una avenida que une a la ciudad de Puebla con los municipios de San Pedro y San Andrés Cholula, una mujer que viajaba como copiloto en un auto compacto murió cuando un árbol cayó encima.
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