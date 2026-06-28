Estados | 28-06-26 | 19:39 | Actualizada | 28-06-26 | 19:39 |

Una intensa tromba que azotó la zona metropolitana de la ciudad de , provocó el desbordamiento del Río Atoyac, así como saturación de vasos reguladores y la muerte de una persona, a quien le cayó un árbol encima.

De acuerdo con distintos reportes, la intensa precipitación pluvial generó fuertes encharcamientos e inundaciones en distintas regiones de la capital poblana y municipios conurbados.

Tromba provoca inundaciones en Puebla; una mujer muere por caída de un árbol. Foto: Especial.
Tromba provoca inundaciones en Puebla; una mujer muere por caída de un árbol. Foto: Especial.

El Río Atoyac, el cual cruza la 57 poniente y Avenida Nacional, se desbordó provocando que docenas de automovilistas quedaran varados; además se desbordó el vaso regulador de la Barranca Santuario de la colonia México 83, donde hubo viviendas afectadas por inundaciones.

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Se reportó que el vaso regulador del Puente Negro, ubicado en la capital, se encuentra al 70 por ciento, lo que ha generado calles inundadas y registros botados por la acumulación de agua.

Tromba provoca inundaciones en Puebla; una mujer muere por caída de un árbol. Foto: Especial.
Tromba provoca inundaciones en Puebla; una mujer muere por caída de un árbol. Foto: Especial.

En distintos puntos de la ciudad se observaron docenas de .

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Sobre la recta a Cholula, una avenida que une a la ciudad de Puebla con los municipios de San Pedro y , una mujer que viajaba como copiloto en un auto compacto murió cuando un árbol cayó encima.

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