La Armada de México, en funciones de Guardia Costera, detuvo a cuatro personas, quienes transportaban casi tres toneladas de cocaína, en dos embarcaciones menores, y presunto combustible, frente a las costas de Oaxaca.

La acción se realizó cuando personal naval, que hacía un vuelo de patrullaje marítimo, detectó a dos embarcaciones menores, en seguimiento al avistamiento, una Patrulla Oceánica se dirigió al área y mediante su helicóptero embarcado, efectuó la intercepción de las embarcaciones, informó la Secretaría de Marina (Semar).

Indicó que al llevar a cabo la inspección correspondiente, los elementos de la Armada detuvieron a cuatro personas y aseguraron las dos embarcaciones, 86 bultos con un peso aproximado 2 mil 990 kilogramos de cocaína.

Aseguramiento de cocaína y combustible en costas de Oaxaca. Foto: Secretaría de Marina (Semar).

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Asimismo, fueron asegurados 20 bidones con supuesta gasolina preparada, cada uno con 50 litros; así como ocho bidones vacíos.

Las personas detenidas junto con lo asegurado serán puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para definir su situación legal e integrar las carpetas de investigación correspondientes.

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La Secretaría de Marina destacó que con este aseguramiento se evitó la distribución de cinco millones 980 mil dosis de droga, aproximadamente, y se generó una afectación económica estimada en 652 millones 941 mil 250 pesos al crimen organizado, lo cual contribuye a debilitar sus estructuras financieras y operativas.

Subrayó que suman ya casi 77 toneladas de cocaína aseguradas en el mar en lo que va de la actual administración federal.

Aseguramiento de cocaína y combustible en costas de Oaxaca. Foto: Secretaría de Marina (Semar).

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