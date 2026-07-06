El movimiento islamista palestino Hamás anunció este lunes la disolución del organismo que ha gobernado la Franja de Gaza durante casi dos décadas, allanando el camino para que un comité tecnocrático administre el territorio.

El jefe del comité de emergencia gubernamental, Mohamed al Farra, "ha presentado oficialmente su dimisión", dijo a la AFP Ismail al Thawabta, jefe de la oficina de medios del gobierno de Hamás.

También "decidió disolver el comité para facilitar la transición administrativa y gubernamental hacia el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG)", añadió.

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El NCAG fue creado por la Junta de Paz establecida por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante las negociaciones que desembocaron en un alto al fuego entre Hamás e Israel en octubre de 2025.

La iniciativa supone un cambio político significativo para el movimiento islamista palestino, que tomó el poder del enclave en 2007 tras enfrentamientos con Fatah, la formación del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, con sede en Ramala, en la Cisjordania ocupada.

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Unos meses después del inicio de la guerra entre Israel y Hamás, desencadenada por un ataque sangriento en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, el movimiento islamista afirmó estar dispuesto a ceder el poder en la Franja de Gaza a palestinos.

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Desde entonces se han mencionado diversos escenarios, pero sobre el terreno la situación se estanca.

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Uno de los principales puntos de fricción es el desarme de Hamás, que solo contempla esta posibilidad en el marco de una iniciativa política palestina. Israel se opone a ello.

"Hamás da un nuevo paso al renunciar a administrar la Franja de Gaza para privar a la ocupación de cualquier pretexto para continuar su agresión y su guerra de exterminio", declaró a la AFP el portavoz del movimiento, Hazem Qasem.

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"Esperamos que el Comité Nacional para la Administración de Gaza pueda entrar rápidamente en la franja de Gaza, y Hamás reafirma su voluntad de transferirle las responsabilidades gubernamentales para asegurar el éxito de su misión", añadió.

Un alto cargo de Hamás que pidió el anonimato dijo a la AFP que el movimiento ha informado a las otras facciones palestinas de su decisión durante una reciente reunión en El Cairo y, según él, todas ellas la han aprobado.

Transición al NCAG

Ismail al Thawabta, director de la oficina de medios del Gobierno de Hamás en Gaza, hizo este anuncio en una rueda de prensa ofrecida en Deir al Balah (centro de Gaza), tras la que el Gobierno gazatí publicó un comunicado con los pormenores de la decisión.

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En concreto, se disolvió el llamado Comité de Emergencia del Gobierno de Gaza, creado por Hamás tras los ataques del 7 de octubre de 2023 para gobernar la Franja, y la persona que estaba a cargo de él de forma interina, Muhammad Abdul Jaliq al Farra, presentó su dimisión.

En su comunicado, el Gobierno gazatí reitera su "plena disposición de entregar las riendas" al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés), un grupo de tecnócratas palestinos creado como parte del acuerdo de tregua mediado por Estados Unidos, pero al que Israel aún no ha dejado entrar en la Franja palestina.

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"Hoy, no solo reafirmamos nuestra posición de principios inquebrantables, sino que la traducimos en acciones y procedimientos concretos sobre el terreno, adoptando nuevas y decisivas medidas estratégicas que allanan el camino para el cumplimiento de esta obligación nacional", dice la nota leída por el portavoz del Gobierno.

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Este paso se produce, afirma, una vez se han recibido garantías de que se han completado los preparativos para el traspaso del Gobierno, y a partir de ahora permanecerá en sus puestos solo "personal técnico y profesional".

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"Seguirán en sus cargos para garantizar la continuidad de los servicios a nuestro pueblo palestino y evitar un vacío administrativo y técnico que perjudicaría a nuestro honorable pueblo", dice el comunicado.

Además, indica que todos estos empleados públicos están "plenamente dispuestos" a trabajar bajo las órdenes del NCAG y "acatar sus directivas y decisiones".

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"Hacemos un llamado a todas las partes pertinentes e interesadas para que agilicen la entrada inmediata del Comité Nacional para la Administración de Gaza y le permitan asumir sus funciones y responsabilidades nacionales y administrativas, con el fin de fortalecer la resiliencia de nuestro pueblo y sanar sus heridas", concluye la nota.

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