Ankara. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió este martes a la carga con Groenlandia, al afirmar que debería estar controlada por Estados Unidos y no por Dinamarca, que, según asegura, no gasta dinero en ayudar a ese territorio.

"Eso es lo que dañó mi relación con la OTAN, porque Groenlandia no ayuda a Dinamarca. Dinamarca no gasta dinero para ayudar realmente a Groenlandia", dijo Trump tras su llegada a Ankara para participar en una cumbre de la OTAN.

Sin embargo, añadió Trump, Groenlandia "es una parte importante para Estados Unidos y está rodeada de barcos chinos y rusos", e insistió en que "Groenlandia debería estar bajo el control de Estados Unidos, no de Dinamarca".

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En ese contexto, criticó que los europeos no quisieran aceptar esa idea, "con todo el dinero que gastamos para ayudarlos frente a Rusia, cuando en realidad no tenemos por qué gastar nada, ya que podríamos retirar a todos nuestros soldados de Europa, porque (...) Europa es un lugar muy distinto a lo que era hace 20 años, muy diferente", declaró.

Y añadió que a Europa "más le vale tener cuidado con la inmigración y la energía, porque "si no tienen cuidado con esas dos cosas, ya no habrá Europa".

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"Groenlandia no está en venta"

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, respondió a Trump que Groenlandia "no está a la venta", después de que éste afirmara de nuevo que el territorio autónomo danés debería estar controlado por Estados Unidos y no por el reino.

"Por supuesto que Groenlandia no está en venta. Lo hemos dicho claramente desde el principio. Los groenlandeses no desean formar parte de Estados Unidos. Ellos mismos lo han dejado claro", afirmó en los márgenes de la cumbre de la OTAN, según la agencia danesa Ritzau.

"Eso no va a suceder", recalcó, según la cadena de televisión danesa TV2, y expresó su esperanza de que "todos" los aliados respeten la soberanía del Reino de Dinamarca, en referencia a Estados Unidos.

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"Tenemos una buena cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad en el Ártico. Queremos ampliarla. También contamos con un grupo de trabajo que está analizando precisamente esta cuestión en estos momentos", enfatizó Frederiksen.

La primera ministra destacó además que Dinamarca ya cumple prácticamente el objetivo de la OTAN de destinar el 5% del PIB a defensa, por lo que considera que la atención debe centrarse en las amenazas externas y no en las disputas internas entre los países de la OTAN.

"Hay muchos enemigos fuera de la OTAN. No necesitamos enemistades dentro de la Alianza", afirmó.

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