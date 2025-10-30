Simón Levy desata ola de memes tras versiones de su paradero: ¿Libre en EU o detenido en Portugal?

El pasado 29 de octubre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) y la presidenta Claudia Sheinbaum informaron que elementos de la Interpol habrían realizado la detención del exsubsecretario de Planeación Turística Simón Levy en Lisboa, Portugal, el 28 de octubre de 2025.

Su repentina detención generó gran revuelo en redes sociales, debido a que surgieron dos versiones del caso. Tras darse a conocer la noticia, el exfuncionario reveló durante una entrevista con el periodista Luis Cárdenas que se encontraba en libertad. "Estoy libre, estoy bien, por fortuna no me ha pasado nada y estoy completamente libre", declaró.

Asimismo, detalló que se encontraba en Washington, Estados Unidos y que había sido víctima de persecución política, derivado de los señalamientos de corrupción que ha hecho a través de redes contra Morena. Posteriormente, el Gabinete de Seguridad confirmó la liberación del empresario con medidas cautelares, entre ellas la permanencia en el país y control identitario.

Lee también: Sheinbaum asegura que Simón Levy fue detenido en Portugal; "no es un asunto político", dice y muestra documento de detención

ProCDMX, a cargo de Simón Levy, busca brindar una nueva vocación productiva a predios baldíos o bodegas abandonadas (ARCHIVO EL UNIVERSAL)

Según con la información proporcionada por autoridades internacionales y mexicanas, el empresario mexicano enfrenta a dos órdenes de aprehensión vigentes, derivados de un incumplimiento reiterado a audiencias judiciales, delitos contra el ambiente, así como amenazas y daño en propiedad ajena doloso. La titular del Ejecutivo señaló que esta detención fue hecha tras denuncia interpuesta por un particular.

Simón Levy desata ola de memes tras versiones sobre su paradero

Durante la mañanera la detención del exfuncionario y aclaró que no se trata de un "asunto político". Asimismo, rechazó que Levy se encontrara en Washington y que haya sufrido un atentado; aseguró que obtuvo la liberación debido a que también cuenta con la nacionalidad de un país europeo.

Este 30 de octubre, durante una entrevista por videollamada con la periodista Azucena Uresti para Grupo Fórmula, el empresario mostró su pasaporte y afirmó que si hubiera medidas cautelares en su contra no tendría el documento en sus manos, afirmando su declaración de su estancia en EU. No obstante, el equipo de investigación del medio reveló que Levy se encontraba en el Hotel Myriad de Lisboa, Portugal.

Lee también: Simón Levy en tres actos: una llamada, un par de (supuestos) balazos y una aclaración; aquí el caso completo

El empresario Simón Levy muestra su pasaporte para demostrar que no existen medidas cautelares en su contra. Fotos: Captura de pantalla.

Como era de esperarse, los usuarios en las plataformas digitales no tardaron en reaccionar a este controversial caso, utilizando el humor y la creatividad a su favor para compartir los memes más divertidos con sus seguidores.

Distintas versiones sobre la detención de Simón Levy desata ola de memes en redes sociales, usuarios no perdonan. Foto: Captura de pantalla

¿Fue un montaje? La entrevista del exfuncionario con Uresti dejó los mejores memes en redes. Desde Los Simpson hasta Batman y su "baticueva".

Distintas versiones sobre la detención de Simón Levy desata ola de memes en redes sociales, usuarios no perdonan. Foto: Captura de pantalla

Los internautas compararon la enredosa situación con los libros infantiles "¿Dónde está Wally?" del dibujante británico Martin Handford.

Distintas versiones sobre la detención de Simón Levy desata ola de memes en redes sociales, usuarios no perdonan. Foto: Captura de pantalla

¿Estará perdido? Usuarios se mofan de Simón Levy con el montaje del videojuego Street Fighter.

Distintas versiones sobre la detención de Simón Levy desata ola de memes en redes sociales, usuarios no perdonan. Foto: Captura de pantalla

¿Si está en Washington? Usuarios montan a Levy junto a Abraham Lincoln, decimosexto presidente de los Estados Unidos.

Distintas versiones sobre la detención de Simón Levy desata ola de memes en redes sociales, usuarios no perdonan. Foto: Captura de pantalla

Internautas en redes compararon el confuso caso con la película "Todo en todas partes al mismo tiempo" de 2022. Además, el periodista Luis Cárdenas no estuvo exento del humor mexicano.

Distintas versiones sobre la detención de Simón Levy desata ola de memes en redes sociales, usuarios no perdonan. Foto: Captura de pantalla

¿En dónde está Simón Levy? Gracias a la tecnología y al ingenio mexicano, en todos lados al mismo tiempo.

Distintas versiones sobre la detención de Simón Levy desata ola de memes en redes sociales, usuarios no perdonan. Foto: Captura de pantalla

