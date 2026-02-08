Más Información

Bajo Tellaeche, CIDE dio 42% de plazas docentes a la burocracia

Bajo Tellaeche, CIDE dio 42% de plazas docentes a la burocracia

Perfiles militares y políticos se mantienen en INM

Perfiles militares y políticos se mantienen en INM

Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico

Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico

Super Bowl LX: Horario, dónde ver EN VIVO y todo lo que debes saber

Super Bowl LX: Horario, dónde ver EN VIVO y todo lo que debes saber

Bad Bunny no cobrará por el medio tiempo, pero lidera la operación más rentable de la música global

Bad Bunny no cobrará por el medio tiempo, pero lidera la operación más rentable de la música global

En la bodega, 96.8% de mercancía pirata decomisada

En la bodega, 96.8% de mercancía pirata decomisada

Gobierno liberará más moscas para contener al barrenador

Gobierno liberará más moscas para contener al barrenador

Un nuevo hogar para monos araña

Un nuevo hogar para monos araña

Juanita Guerra justifica salón de belleza en el Senado; servicio le ayuda a concentrarse en trabajo legislativo, dice

Juanita Guerra justifica salón de belleza en el Senado; servicio le ayuda a concentrarse en trabajo legislativo, dice

Alcalde de Tequila tenía a colombianos y personas del CJNG en la nómina municipal; regidora lo señala de proteger al narco

Alcalde de Tequila tenía a colombianos y personas del CJNG en la nómina municipal; regidora lo señala de proteger al narco

La política del silencio, por Martín Solares

La política del silencio, por Martín Solares

La creación de la Secretaría de Cultura: el terco anhelo de Rafael Tovar

La creación de la Secretaría de Cultura: el terco anhelo de Rafael Tovar

La Habana. El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais) de registró este domingo un de magnitud 5.6 en la escala de Richter, al sureste de la provincia Guantánamo (este), y el segundo en 2026.

El epicentro de este movimiento telúrico fue localizado a 24 kilómetros al sureste del municipio de Imías, a una profundidad de 7.1 kilómetros, a las 07:00 hora local (12:07 GMT).

La sacudida se sintió en varias localidades de las provincias orientales de , Santiago de Cuba, y Granma, precisa el informe de la institución.

Lee también

El pasado 9 de enero se reportó otro sismo, de 4.0 en la escala de Richter, en la provincia Granma.

En 2025, fueron registrados 4 mil 535 terremotos en la isla, y de ellos solo quince resultaron perceptibles, de acuerdo con datos del Cenais.

En el primer semestre de ese periodo, la zona de Pilón-Chivirico acumuló por sí sola 696 sismos, consolidándose como el más activa del país.

Lee también

En noviembre de 2024, cerca de Pilón, se ubicó el epicentro de dos fuertes sismos de magnitud 6.0 y 6.7, a los que siguieron más de 800 réplicas.

Esos dos terremotos dejaron 10 personas heridas y más de 8 mil 600 viviendas dañadas, de ellas 156 con totales y casi 6 mil con afectaciones menores, de acuerdo con un informe el Ejecutivo cubano.

El pasado 23 de diciembre, un sismo de magnitud 6,1 sacudió el municipio Guamá, de Santiago de Cuba. Sumó 446 réplicas y sus efectos dejaron daños a más de 90 viviendas y cuatro edificaciones estatales.

Lee también

La zona con mayor actividad sísmica en Cuba es la región oriental, específicamente a lo largo de la costa sur de las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo.

Esta alta peligrosidad se debe a su cercanía a la Falla de Oriente, que marca el límite de placas tectónicas entre la placa de Norteamérica y la del .

Cuba está ubicada en una región (que abarca de la República Dominicana a México) en la que confluyen diferentes sistemas de fallas tectónicas con una importante actividad sísmica.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit: ¿Cuánto dinero me presta si gano el salario mínimo 2026? Monto y plazo para pagar la deuda. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Infonavit: ¿Cuánto dinero me presta si gano el salario mínimo 2026? Monto y plazo para pagar la deuda

Confirmado pago DOBLE en marzo para adultos mayores: quiénes lo reciben, monto y fecha exacta. Foto: Especial

Pago DOBLE para pensionados en marzo: quiénes lo reciben, monto confirmado y fecha exacta

CBP. Foto: EFE

Las 10 preguntas que Migración (CBP) siempre hace al llegar a Estados Unidos por tierra o avión

Maleta de avión. iStock/ Nutthaseth Vanchaichana

¿Vuelas por primera vez? Todo lo que debes saber para viajar en avión (paso a paso)

Tarjeta Rosa 2026: registro para mujeres de 25 a 45 años, requisitos y cómo recibir $6,000 pesos. Foto: Especial

Tarjeta Rosa 2026: registro para mujeres de 25 a 45 años, requisitos y cómo recibir $6,000 pesos