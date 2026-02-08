Resultado: México Rojo se proclamó campeón de la Serie del Caribe 2026 al derrotar a México Verde

La gloria caribeña es tricolor y en especial para los Charros de Jalisco que con dramatismo al máximo y como México Rojo, volvieron a imponerse a los Tomateros para darle al beisbol mexicano su décima corona del certamen luego de una década de sequía.

En primeras cuatro entradas, mientras el pitcheo de México Verde tuvo problemas desde la apertura de Wilmer Ríos, los Caporales desplegaron un ataque demoledor que incluyó un jonrón productor de dos carreras de Bligh Madris, e imparables de Connor Hollis, Julián Ornelas, Michael Wielansky, Mateo Gil y Reynaldo Rodríguez para poner la pizarra 1-9.

La alegría inundó a la afición tapatía que se dio cita en el Panamericano; sin embargo, el panorama para los dirigidos por Bejamín Gil se puso ‘color de hormiga’ a partir del quinto episodio donde desfilaron hasta 12 bateadores del México Verde

De a poco, los de Lorenzo Bundy armaron un rally donde los verdes descontaron hasta ponerse a dos carreras (7-9). La gran apertura de Luis Iván Rodríguez, por México Rojo, se derrumbó en ese rollo donde Estevan Florial, Jasson Atondo, Alí Solís, Allen Cordoba, Yadir Drake y Víctor Mendoza timbraron en la goma.

Para el séptimo capítulo las emociones se volvieron a encender cuando el propio Víctor Mendoza bateó jonrón en solitario entre el derecho y central; pero Ornelas respondió por los anfitriones con un doblete que llevó a Hollis a home (8-10).

Pero lo mejor llegó en el noveno rollo, cuando Trevor Clifton intentó bajar la cortina, pero golpeó a Yadir Drake y luego vino Mendoza a la caja de bateo para volarse la barda e igualar la pizarra (10-10) y mandar la Final a extrainnings.

En la décima, Florial inició la entrada como corredor desde la segunda almohadilla y luego de un toque de sacrificio de Atondo se puso a 90 pies de la registradora, por lo que bastó un elevado de Alí Solís para hacer el pisa y corre y poner la undécima.

Sin embargo, después de un par de casas llenas de Charros y con un par wild pitch llegaría la victoria de Jalisco, luego de que un lanzamiento descontrolado de Lupe Chávez mandara a la registradora a Michael Wielansky y llegara el triunfo de Jalisco 11-12.