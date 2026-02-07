Canelo Álvarez habla meses después de lo que le pasó en su derrota ante Crawford: “Mi cuerpo no respondió”

El boxeador mexicano Canelo Álvarez, fue derrotado sorpresivamente ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre de 2025 en el estadio Allegiant, de Las Vegas.

Meses después de caer por decisión unánime 116-112, 115-113 y 115-113, Saúl habló en el podcast de Mr. Verzace, donde confesó qué fue lo que falló aquella noche para perder sus cinturones ante el estadounidense.

Canelo Álvarez durante la conferencia después de su pelea ante Terence Trawford. FOTO: EFE

¿Qué dijo el Canelo Álvarez sobre su pelea ante Terence Crawford?

A diferencia de sus otras dos derrotas, en esta ocasión, Álvarez fue claro al decir que su preparación para el combate no fue la adecuada para lo que se exigía.

“Mi cuerpo no respondió como yo quería. Necesitaba estar más rápido, no pude recuperar el peso que buscaba y sentía las piernas cansadas”, declaró Álvarez.

'Canelo' Álvarez es derrotado por decisión unánime ante Terence Crawford / Foto: AP

Además, un aspecto que generaba expectativas sobre este par de peleadores era una posible revancha, y aunque ya no se podrá por el retiro de Crawford del profesionalismo, Canelo admitió que él si quería volver a enfrentarlo.

“Siempre le di crédito, pero pensé que debíamos pelear otra vez. Creía que habría revancha, pero decidió retirarse y hay que aceptarlo”, señaló el mexicano.