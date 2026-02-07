Más Información

Allan Saint-Maximin anota golazo con Lens en su debut en la Ligue 1

Allan Saint-Maximin anota golazo con Lens en su debut en la Ligue 1

Toluca vs Cruz Azul: Horario y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 5 del Clausura 2026

Toluca vs Cruz Azul: Horario y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 5 del Clausura 2026

América muy cerca de cerrar el fichaje de Vinicius Lima; sería el remplazo de Álvaro Fidalgo

América muy cerca de cerrar el fichaje de Vinicius Lima; sería el remplazo de Álvaro Fidalgo

Luis Romo preocupa en Chivas tras salir lesionado ante Mazatlán; ¿Cuánto tiempo estará fuera?

Luis Romo preocupa en Chivas tras salir lesionado ante Mazatlán; ¿Cuánto tiempo estará fuera?

Liga MX: Horario y dónde ver los partidos de la Jornada 5 del Clausura 2026, HOY sábado 7 de febrero

Liga MX: Horario y dónde ver los partidos de la Jornada 5 del Clausura 2026, HOY sábado 7 de febrero

Justo en el corazón de los aficionados del . Allan Saint-Maximin anotó un buen gol en la reciente victoria de su equipo, el Lens de la Ligue 1, ante el Rennes, 3-1.

El francés entró de cambio al minuto 61 en lo que fue su debut en la liga doméstica, y apenas 16 minutos después, se fue solo en un contragolpe luego del despeje del portero, se amagó a la defensa rival, y tiró desde fuera del área para sellar los tres puntos de los suyos.

Allan Saint Maximin es nuevo jugagdor del Lens Foto: Capturas
Allan Saint Maximin es nuevo jugagdor del Lens Foto: Capturas

Lee también

Pese a que el Rennes se había adelantado en el marcador apenas arrancar el encuentro, supieron sobreponerse a la adversidad y revertir el resultado.

Fiel a su estilo, el exjugador de las Águilas del América regateó a un defensa, le ganó por velocidad, y disparó potente para añadir un gol a su cuenta en el futbol francés.

Este fue el primer gol anotado por Saint Maximin desde aquel lejano 1 de noviembre, ante los Panzas Verdes de León, en donde al 58', abrió el marcador en el estadio Ciudad de los Deportes, con la camiseta azulcrema.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS