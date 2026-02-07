Allan Saint-Maximin anota golazo con Lens en su debut en la Ligue 1

Justo en el corazón de los aficionados del América. Allan Saint-Maximin anotó un buen gol en la reciente victoria de su equipo, el Lens de la Ligue 1, ante el Rennes, 3-1.

El francés entró de cambio al minuto 61 en lo que fue su debut en la liga doméstica, y apenas 16 minutos después, se fue solo en un contragolpe luego del despeje del portero, se amagó a la defensa rival, y tiró desde fuera del área para sellar los tres puntos de los suyos.

Allan Saint Maximin es nuevo jugagdor del Lens Foto: Capturas

Lee también Toluca vs Cruz Azul: Horario y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 5 del Clausura 2026

Pese a que el Rennes se había adelantado en el marcador apenas arrancar el encuentro, supieron sobreponerse a la adversidad y revertir el resultado.

Fiel a su estilo, el exjugador de las Águilas del América regateó a un defensa, le ganó por velocidad, y disparó potente para añadir un gol a su cuenta en el futbol francés.

GOLAÇO DE ALLAN SAINT-MAXIMIN



Na sua segunda partida desde que retornou ao futebol francês, o ex-jogador do AMÉRICA entrou no 2° tempo marcou o 3° gol do Lens diante do Rennes#LigaMXBrasil

pic.twitter.com/3ZcwLLeEzJ — LIGA MX BRASIL 🇲🇽🇧🇷 (@LigaMexicanaBR) February 7, 2026

Este fue el primer gol anotado por Saint Maximin desde aquel lejano 1 de noviembre, ante los Panzas Verdes de León, en donde al 58', abrió el marcador en el estadio Ciudad de los Deportes, con la camiseta azulcrema.