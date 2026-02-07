Toluca vs Cruz Azul: Horario y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 5 del Clausura 2026

La Liga MX trae en la Jornada 5 uno de los duelos con más expectativas del Clausura 2026: Toluca recibe a Cruz Azul en el estadio Nemesio Diez, en punto de las 17:00 horas, horario del Centro de México.

Los Diablos Rojos, que pese a contar con duras bajas, como Helinho o Alexis Vega, siguen invictos en el torneo con dos empates y dos triunfos, lo que los sitúa de momento en la sexta posición de la tabla general, con ocho unidades.

Toluca en el Clausura 2026 tras la Jornada 2 / Foto: Imago7

Por su parte, La Máquina llega en buena racha, tres victorias al hilo, y de conseguir una más hoy, se colocaría en el segundo peldaño de la clasificación. Previo al duelo poseen nueve puntos y están en tercer lugar, superados por Tigres y Chivas.

Sin embargo, no será tarea sencilla, ya que enfrente, estarán los bicampeones en casa, que intentarán aprovechar el poderío ofensivo de Paulinho para arruinarle los planes al Cruz Azul de Nicolás Larcamón.

¿A qué hora y dónde ver el partido de Toluca vs Cruz Azul hoy?

Toluca vs Cruz Azul

Sede: Estadio Nemesio Diez

Horario: 5:00 pm (Hora de la CDMX)

Transmisión: Azteca 7, FOX, FOX One