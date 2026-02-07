En la Ciudad de México, el Club Chapultepec despertó con una clase de bádminton impartida por el exatleta olímpico, Lino Muñoz. Antes de que el sol se alzara por completo, el gimnasio del complejo deportivo resonó con el constante golpe de plumas y raquetas. Un sonido que llenó de orgullo al badmintonista mexicano, más aún porque le permitió darle visibilidad a un deporte que, en ocasiones, suele confundirse con el tenis.

“Me llena de orgullo porque me permite tener de cerca a gente que nunca ha jugado bádminton. Es importante que nuestro deporte se conozca más y que existan estos espacios para que vean que también es muy divertido”, compartió Muñoz en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

Lee también Sarah Schleper, la histórica esquiadora olímpica de corazón mexicano

#VIDEO 📹 | Así se vive la clase de “Train with Legends” con el badmintonista mexicano, Lino Muñoz.



🏸 El dos veces olímpico (Río 2016 y Tokio 2020) enseñó su técnica en el Club Chapultepec de la Ciudad de México. pic.twitter.com/d72UDA0gXP — Universal Deportes (@UnivDeportes) February 7, 2026

Lino escribió historia cuando se convirtió en el primer badmintonista que representó a México en unos Juegos Olímpicos: Río 2016 y Tokio 2020, respectivamente. El sueño tuvo su capítulo final cuando, en el 2023, el deportista decidió retirarse con un mensaje de agradecimiento: “Gracias por todo, gracias por tanto”. Pese al adiós, dejó una huella tricolor en la disciplina que se integró oficialmente al programa olímpico desde 1992.

La clase formó parte del programa “Train With Legends” de la comunidad Hustle Lab. Un espacio que busca crear una conexión entre las personas y los referentes del deporte mexicano. Así lo aseguró el fundador del movimiento, Eduardo Andrés Hernández.

“Lo que hacemos es conectar a través de experiencias deportivas. La finalidad de 'Train With Legends' es darle visibilidad y reconocimiento al atleta mexicano, así como entender su deporte. En este caso fue bádminton, pero esa es la finalidad: conocer los deportes a través de sus figuras”, enfatizó Hernández.

En el radar del bádminton mexicano empiezan a perfilarse nombres para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028, entre los que destacan el medallista parapanamericano Maximiliano Ávila.

Lee también Los Ángeles 2028 inicia la venta de boletos para los Juegos Olímpicos