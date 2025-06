Este jueves, el senador Alex Padilla, protagonizó un polémico momento durante una rueda de prensa de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en Los Ángeles, California.

El demócrata se enfrentó a los agentes de seguridad del evento y fue sacado a la fuerza de las instalaciones tras algunas declaraciones de Noem.

Padilla ha criticado las acciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en respuesta a las redadas contra migrantes que han registrado en los últimos días.

Lee también Sacan a la fuerza a senador demócrata Alex Padilla en rueda de prensa de Noem; "no solicitó reunión conmigo", dice secretaria de Seguridad

¿Quién es Alex Padilla?

Político e ingeniero mexicoestadounidense, Alejandro Padilla, es un senador de los Estados Unidos, en California, en sustitución de la exvicepresidenta, Kamala Harris.

Fue elegido por primera vez en 1999, para posteriormente convertirse en el presidente del Concejo de Los Ángeles en 2001, manteniendo ese cargo hasta 2005. Tras la muerte de Dianne Feinstein en 2023, se volvió senador senior el mismo año.

Padilla es hijo de una pareja que emigro desde México, antes de conocerse y casarse en Los Ángeles.

Creció en ese condado, donde se graduó de San Fernando High School, para años después obtener el titulo en ingeniería mecánica del Instituto de Tecnología de Massachusetts.

En 2020 recibió la invitación del gobernador Gavin Newsom para sustituir a Kamala Harris, quien se sería la vicepresidenta del gobierno de Joe Biden.

Padilla, hijo de migrantes mexicanos originarios de Jalisco y Chihuahua, se convirtió así en el primer latino en formar parte del Congreso de Estados Unidos.

Precisamente Kamala Harris y otros demócratas criticaron la expulsión violenta del senador por California.

"El senador estadounidense Alex Padilla representaba a los millones de californianos que exigen respuestas a las acciones de esta Administración en el sur de California", dijo la excandidata presidencial demócrata. "Este es un abuso de poder impresionante y vergonzoso".

"Vamos a hacer rendir cuentas a esta Administración", dice Alex Padilla

Tras su violenta expulsión, Padilla relató que él "estaba ahí en son de paz, hice una pregunta, y casi inmediatamente me sacaron a la fuerza del cuarto, me forzaron al piso y me esposaron".

"No me arrestaron, no me detuvieron, pero sí diré esto: si así es como esta Administración responde a un senador que tiene una pregunta, solo se pueden imaginar lo que están haciendo a los trabajadores del campo, a los trabajadores en Los Ángeles, en California, en el país".

Luego de este hecho que ha sido condenado por varios demócratas, el legislador estadounidense afirmó que "vamos a hacer rendir cuentas a esta Administración".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc