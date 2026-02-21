Más Información

Reforma electoral abrirá a partidos consulta popular

Venezuela anuncia las primeras excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía; 379 personas serán liberadas

Aumentan reportes antilavado ante la UIF en 2025

Convocan a reunión de "therians" y sólo acude un "french poodle"; "cuando nadie me ve me como las croquetas del plato de los gatos"

"Lo hice por mí y por todas las mujeres a las que ha agredido"; Grecia Quiroz responde a señalamientos de Noroña

Piden cambio mayor en INM, no sólo el nombre

Lengua Zapoteca, en peligro de extinción

Dan 8 años a "El Bad Boy", pionero en drones con explosivos para Cártel de Santa Rosa de Lima

Sheinbaum se une al reto "six-seven" en León; convive con estudiantes entre corazones y canciones de TikTok

Fiscal de Jalisco confirma desaparición de hijo del exsenador Jorge Preciado en Colima

Sepultan a estudiante asesinada en ataque en Guerrero

Denuncian caso de amenazas contra menor

El gobierno de rechazó "categóricamente" la renovación por un año de la "emergencia nacional" decretada en 2015 por Estados Unidos, en la que considera que la situación del país sudamericano representa "una amenaza inusual y extraordinaria" para "la seguridad nacional y la política exterior" estadounidense.

En un comunicado divulgado en Telegram por el canciller venezolano, Yván Gil, el Ejecutivo afirmó que mantener esta medida contribuye a sostener "narrativas de confrontación" que "no reflejan" los vínculos entre Estados Unidos y Venezuela.

"Desde su origen, este instrumento fue concebido sin base objetiva ni justificación real, bajo argumentos alejados de la verdad y del derecho internacional", añadió.

En este sentido, exhortó a la administración estadounidense a asumir "un papel constructivo y de respeto" en sus relaciones internacionales y que avance a una etapa de "respeto recíproco" y diálogo.

Canciller de Venezuela, Yván Gil. Foto: EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prorrogó el pasado miércoles el decreto 13692, dictado el 8 de marzo de 2015 por el entonces mandatario Barack Obama, y renovado cada año desde la fecha.

La renovación de este decreto ocurre cuando el gobierno encargado de Delcy Rodríguez mantiene estrechos contactos con Estados Unidos, dirigidos principalmente a recuperar las relaciones diplomáticas, que estuvieron rotas desde 2019, y a revitalizar la industria petrolera del país suramericano.

Rodríguez ha recibido visitas en Caracas de altos funcionarios estadounidenses, incluyendo la encargada de negocios designada para Caracas, Laura Dogu; el secretario de Energía, Chris Wright, con quien anunció un acuerdo energético a largo plazo; y el jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan, con quien acordó combatir el narcotráfico y terrorismo en la región.

La mandataria encargada asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, quienes permanecen en una cárcel en Nueva York tras el ataque militar estadounidense en Caracas.

