El jefe del Comando Sur de Estados Unidos llegó el miércoles a Venezuela, donde sostuvo reuniones con el gobierno que asumió el poder tras la caída de Nicolás Maduro en una operación militar dirigida por Washington, informó la embajada estadounidense en Caracas.
El general Francis Donovan apareció con uniforme militar fotografiado en la cuenta en X de la embajada.
"Comenzó reuniéndose con su equipo de miembros del servicio de la Fuerza Conjunta, una vez más vigilando las instalaciones de la embajada de los Estados Unidos, y con sus socios interinstitucionales. Luego se reunió con las autoridades interinas", indicó la embajada.
Donovan fue nombrado por el presidente Donald Trump en diciembre pasado, apenas días antes del ataque que llevó a la captura de Maduro.
Delcy Rodríguez era vicepresidenta de Maduro y asumió el poder tras la operación militar del 3 de enero. Gobierna bajo presión de Estados Unidos, al que cedió control del petróleo y avanza en la reanudación de relaciones diplomáticas.
Donovan sustituyó a un almirante que, según la prensa, criticó los ataques previos a la incursión.
El comando es responsable de Centro y Sudamérica, así como de algunos territorios caribeños.
