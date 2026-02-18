Más Información

Niña de 10 años da positivo a fentanilo en Puebla; embajador Ronald Johnson reacciona y llama a frenar redes de droga

"¡Los libros no son tuyos!"; Marx Arriaga es recibido con protestas en Ciudad Juárez tras destitución de la SEP

Pensiones doradas: LyFC, Pemex, CFE; las empresas con subsidios exorbitantes para sus jubilados

Del curul a la casa... pero de los famosos; la licencia de Sergio Mayer en San Lázaro y otros escándalos del diputado morenista

Video muestra activación manual de alerta sísmica en celulares durante simulacro; así funcionó el sistema en CDMX y Edomex

Cronología del caso Javier Duarte, el rostro del “nuevo PRI” presumido por Peña; así fue la caída del exgobernador de Veracruz

Detectan que Marx Arriaga también tenía aviadores en su oficina de la SEP

Ciudadanos no abandonan fila de vacunación en Alameda Central; testimonios del simulacro sísmico 2026 en CDMX

FBI investiga posible traslado de Nancy Guthrie a México, reporta TMZ; autoridades habrían contactado a fuerzas federales mexicanas

Monreal habla sobre licencia de Sergio Mayer para asistir a reality show; “no deja de tener el cargo”, dice Kenia López

"Fue un espectáculo como de cine": pobladores de Huamúchil, Oaxaca, tras aseguramiento de cocaína; avión militar persiguió a avioneta civil

Aplazan audiencia contra sacerdote de Legionarios de Cristo acusado de violación a menor; defensa de víctima cuenta con 38 datos de prueba

El jefe del llegó el miércoles a Venezuela, donde sostuvo reuniones con el gobierno que asumió el poder tras la caída de Nicolás Maduro en una operación militar dirigida por Washington, informó la embajada estadounidense en Caracas.

El general Francis Donovan apareció con uniforme militar fotografiado en la cuenta en X de la .

"Comenzó reuniéndose con su equipo de miembros del servicio de la Fuerza Conjunta, una vez más vigilando las instalaciones de la embajada de los Estados Unidos, y con sus socios interinstitucionales. Luego se reunió con las autoridades interinas", indicó la embajada.

Donovan fue nombrado por el presidente Donald Trump en diciembre pasado, apenas días antes del ataque que llevó a la captura de Maduro.

Delcy Rodríguez era vicepresidenta de Maduro y asumió el poder tras la operación militar del 3 de enero. Gobierna bajo presión de Estados Unidos, al que cedió control del petróleo y avanza en la reanudación de relaciones diplomáticas.

Donovan sustituyó a un almirante que, según la prensa, criticó los ataques previos a la incursión.

El comando es responsable de Centro y Sudamérica, así como de algunos territorios caribeños.

