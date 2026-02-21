Más Información

Reforma electoral abrirá a partidos a consulta popular

Aumentan reportes antilavado ante la UIF en 2025

Corte da golpe a los aranceles de Trump; él implanta otros

Convocan a reunión de "therians" y sólo acude un "french poodle"; "cuando nadie me ve me como las croquetas del plato de los gatos"

"Lo hice por mí y por todas las mujeres a las que ha agredido"; Grecia Quiroz responde a señalamientos de Noroña

Piden cambio mayor en INM, no sólo el nombre

Lengua Zapoteca, en peligro de extinción

Dan 8 años a "El Bad Boy", pionero en drones con explosivos para Cártel de Santa Rosa de Lima

Sheinbaum se une al reto "six-seven" en León; convive con estudiantes entre corazones y canciones de TikTok

Fiscal de Jalisco confirma desaparición de hijo del exsenador Jorge Preciado en Colima

Sepultan a estudiante asesinada en ataque en Guerrero

Denuncian caso de amenazas contra menor

Caracas.- La Justicia de acordó las primeras 379 excarcelaciones tras la aprobación de la , anunció el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada del seguimiento y cumplimiento de la legislación.

En una entrevista disponible este sábado en la web del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Arreaza indicó que la Fiscalía General introdujo las 379 solicitudes de amnistía ante los "tribunales competentes" para otorgarlas, y afirmó que los amnistiados debían ser excarcelados entre la noche del viernes y la mañana de este sábado.

"Así va a ser la dinámica en los próximos días", señaló.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez , hablando con familiares de presos políticos frente al Centro de detención Zona 7, en Caracas. Foto: EFE
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez , hablando con familiares de presos políticos frente al Centro de detención Zona 7, en Caracas. Foto: EFE

Según precisó, de las 379 solicitudes de amnistía, 371 son en Caracas, cinco en el estado Barinas (oeste), dos en Portuguesa (oeste) y una en Monagas (este).

Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, informó en X que su organización está verificando desde la madrugada de este sábado las primeras excarcelaciones derivadas de la legislación.

La ley cubre, en teoría, el período establecido entre 1999 y 2026, pero específica 13 coyunturas políticas arrancando en 2002, lo que excluye arrestos ocurridos en al menos 15 del los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares.

Este viernes se instaló en el Parlamento la comisión especial que dirige Arreaza para garantizar el cumplimiento de la amnistía.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, promulgó la ley tras su aprobación en el Parlamento y pidió "celeridad" a esta comisión para revisar los casos "no contemplados" en la legislación.

Foro Penal estimó el viernes que al menos 400 detenidos por estos motivos podrían estar excluidos de la medida e informó que entregará a la comisión especial una primera lista para la revisión de 232 casos.

Según sus registros, en Venezuela hay más de 600 presos políticos detenidos, tras la excarcelación de 448 personas desde el pasado 8 de enero.

