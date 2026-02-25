Más Información

Ejército cortó ruta de escape de “El Mencho”

Ejército cortó ruta de escape de “El Mencho”

La mañanera de Sheinbaum, 25 de febrero, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 25 de febrero, minuto a minuto

"Acabamos con uno de los peores líderes del narco": Donald Trump sobre "El Mencho"

"Acabamos con uno de los peores líderes del narco": Donald Trump sobre "El Mencho"

Reforma electoral, lista; mantiene a pluris y aleja a PT y Verde de acuerdo

Reforma electoral, lista; mantiene a pluris y aleja a PT y Verde de acuerdo

Dos directivas del DIF Estatal Oaxaca quedan a disposición del MP por muerte de dos niñas haitianas; las menores fueron halladas en fosa séptica

Dos directivas del DIF Estatal Oaxaca quedan a disposición del MP por muerte de dos niñas haitianas; las menores fueron halladas en fosa séptica

Diputados aprueban reforma para reducir jornada laboral de 40 horas hasta 2030; la mandan a las legislaturas locales

Diputados aprueban reforma para reducir jornada laboral de 40 horas hasta 2030; la mandan a las legislaturas locales

Zar antidrogas de EU se reúne con Harfuch tras operativo contra “El Mencho”; acude a Palacio Nacional junto a embajador Johnson

Zar antidrogas de EU se reúne con Harfuch tras operativo contra “El Mencho”; acude a Palacio Nacional junto a embajador Johnson

EU felicita a México por operativo contra "El Mencho"; celebra "éxito" en combate al CJNG

EU felicita a México por operativo contra "El Mencho"; celebra "éxito" en combate al CJNG

Morena suspende derechos políticos de Sergio Mayer; Comisión de Honestidad señala "impacto negativo a imagen del movimiento"

Morena suspende derechos políticos de Sergio Mayer; Comisión de Honestidad señala "impacto negativo a imagen del movimiento"

Abren 7 investigaciones contra funcionarios por huachicol fiscal, revela Sheinbaum; “sin distinción de jerarquías o filiaciones políticas”

Abren 7 investigaciones contra funcionarios por huachicol fiscal, revela Sheinbaum; “sin distinción de jerarquías o filiaciones políticas”

México envía nuevo cargamento con más de mil toneladas de ayuda a Cuba; zarpan dos buques desde Veracruz

México envía nuevo cargamento con más de mil toneladas de ayuda a Cuba; zarpan dos buques desde Veracruz

Clasifican 4 tipos de extorsión en Zona Metropolitana del Valle de México

Clasifican 4 tipos de extorsión en Zona Metropolitana del Valle de México

Teherán. Irán y Estados Unidos mantendrán el jueves una tercera ronda de en Ginebra en medio de los ultimátum de una intervención militar del presidente estadounidense, , y sin que aparentemente hayan logrado acercar sus líneas rojas.

El encuentro se produce en medio de choques dialécticos entre los dos rivales después de que calificase hoy como “grandes mentiras” las afirmaciones de Trump de que la República Islámica no reniega de tener un arma atómica.

El mandatario estadounidense también afirmó anoche en el discurso del que el país persa desarrolla misiles que podrán alcanzar su territorio y estimó en 32 mil los muertos en la represión de las protestas de enero en , que las autoridades iraníes cifran en unos tres mil 100 y ONGs opositoras en unos siete mil.

El presidente Donald Trump durante su mensaje sobre el Estado de la Unión en Estados Unidos. Foto: EFE
El presidente Donald Trump durante su mensaje sobre el Estado de la Unión en Estados Unidos. Foto: EFE

Lee también

“Cualquier alegación sobre el programa nuclear iraní, sus misiles balísticos y el número de durante los disturbios de enero es simplemente la repetición de ‘grandes mentiras’”, dijo esta mañana en X el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, como respuesta.

El diplomático comparó las declaraciones procedentes de Estados Unidos e Israel sobre su programa nuclear con la máxima del ministro de Propaganda de la Alemania nazi, , de que si una mentira se repite lo suficiente, se convierte en verdad.

La República Islámica mantiene desde hace décadas que su tiene un fin pacífico y no busca desarrollar un , y anoche mismo el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, incidió en ello.

Lee también

"Nuestras convicciones fundamentales son muy claras: Irán no desarrollará bajo ninguna circunstancia armas nucleares, ni los iraníes renunciaremos jamás a nuestro derecho a aprovechar los beneficios de la tecnología nuclear pacífica para nuestro pueblo", dijo en X Araqchí.

El ministro de Exteriores y jefe negociador iraní sostuvo que acudirá a la ronda de negociaciones de mañana con Estados Unidos “con la determinación de alcanzar un acuerdo justo y equitativo en el menor tiempo posible”.

El encuentro de mañana supondrá la tercera ronda de negociaciones nucleares indirectas entre Araqchí y el enviado especial de la , Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, tras dos reuniones anteriores en Omán y en las que el ministro de Exteriores omaní, Badr bin Hamad al Busaidi, ejerció de intermediario.

Lee también

Tras esos dos encuentros, las dos partes hablaron de “avances”, aunque siguen sin reconocer sus líneas rojas.

Washington insiste en la suspensión de todo el enriquecimiento de uranio iraní y la limitación del alcance de sus misiles para que no puedan golpear Israel, mientras repite una y otra vez que solo está dispuesto a limitaciones en su programa nuclear a cambio del levantamiento de sanciones.

Medios estadounidenses ven la reunión como “una última oportunidad” de alcanzar un acuerdo antes de que el mandatario lleve a cabo sus amenazas militares.

Lee también

Estados Unidos ha realizado el mayor desde la invasión de con dos portaaviones, varios destructores y docenas de cazas de combate en las cercanías de la República Islámica para forzarla a negociar.

Pero Irán no cede ante esas amenazas y ha advertido que, si es atacado, responderá con dureza y el conflicto se extenderá por la región.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Licencia permanente para motociclistas 2026: ¿Dónde es más barata en México? Precio y requisitos. Foto: Especial

Licencia permanente para motociclistas 2026: ¿Dónde es más barata en México? Precio y requisitos

Visa americana. Foto: iStock/ Deagreez

¿Vas a tramitar la visa? La verdad que nadie te explica sobre el dinero NO reembolsable

México. (AP Foto/Armando Solis)

Todos los destinos de México a los que Canadá recomienda NO viajar por inseguridad

Pasgo de pasaporte mexicano. Foto: ChatGPT

Estos son todos los bancos donde puedes pagar el pasaporte mexicano y cómo hacerlo

Museo Nacional de Historia Natural

¿'Una noche en el museo'? Así puedes dormir en uno de los museos más emblemáticos de Estados Unidos