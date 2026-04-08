Ecatepec, Mex.— En materia de infraestructura hidráulica para abastecer de agua al municipio, este año se duplicará la inversión en Ecatepec con la aplicación de 985 millones de pesos de recursos federales, estatales y municipales, que serán empleados en cinco megaobras y 500 acciones, informó en conferencia de prensa la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

Mencionó que se trata de la inversión más importante en la historia de Ecatepec para garantizar el derecho humano al agua, pasando de 642 millones invertidos en el 2025 a casi mil millones de pesos en el 2026.

Las obras son: una planta potabilizadora en la Quinta Zona con capacidad de 200 litros por segundo; el Tanque Maestro de la Quinta Zona, como punto de almacenamiento estratégico, la rehabilitación de los conductos principales de la Quinta Zona para evitar fugas; rehabilitación de los cruceros y líneas de distribución, y la rehabilitación integral en San Andrés de La Cañada, que incluye nueve sistemas de rebombeo, líneas principales y la construcción de nuevos tanques.

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