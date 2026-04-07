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La revivió la demanda de dinero en efectivo por parte de la población en general como medio de pago en la economía.

Datos del muestran que, tras 15 días consecutivos de haber bajado la circulación de billetes y monedas, la semana anterior mostró un repunte.

Según el banco central, la llamada base monetaria aumentó 32 mil 268 millones de pesos, lo que reflejó en parte el efecto estacional asociado al periodo de Semana Santa y Pascua.

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Destacó que, si se compara con igual fecha del año pasado, significó un incremento de 274 mil 345 millones de peos.

Así la circulación de dinero en efectivo alcanzó un saldo total de 3 billones 520 mil 570 millones de pesos. Esta cifra implicó una variación anual de 8.5%, informó.

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cc/mcc

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