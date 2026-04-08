Los gobiernos de todo el mundo recibieron con alivio, satisfacción, cierta cautela y agradecimiento a la labor mediadora de Paquistán el acuerdo entre Irán y Estados Unidos para parar la guerra durante dos semanas.

La Unión Europea lo consideró "una desescalada muy necesaria", España ve esta tregua temporal como "un rayo de esperanza", Catar como "un primer paso para la desescalada" y el Kremlin lo acogió con "satisfacción".

El secretario de la ONU, António Guterres, fue de los primeros en celebrar el anuncio, pero llamó a las partes a "cumplir con sus obligaciones": "Es urgente poner fin a las hostilidades para proteger la vida de los civiles y aliviar el sufrimiento humano".

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Estas son las reacciones más destacadas a la noticia de esta madrugada:

Europa y Rusia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aliviada, pide negociación: "Supone una desescalada muy necesaria. Agradezco a Paquistán su labor de mediación. Ahora es fundamental que continúen las negociaciones para alcanzar una solución duradera a este conflicto".

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, llamó a todas las partes a "cumplir con sus términos". "La UE está preparada (dijo) para apoyar los esfuerzos en marcha y sigue en contacto constante con sus socios en la región".

El papa León XIV, satisfecho y esperanzado: "En estas últimas horas de gran tensión en Medio Oriente y en todo el mundo, acojo con satisfacción y como señal de viva esperanza el anuncio de una tregua inmediata de dos semanas (...) solo mediante el retorno a la negociación se puede llegar al fin de la guerra".

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, celebra pero no olvida: "Los alto al fuego siempre son una buena noticia. Sobre todo si conducen a una paz justa y duradera. Pero el alivio momentáneo no puede hacernos olvidar el caos, la destrucción y las vidas perdidas. El Gobierno de España no aplaudirá a quienes incendian el mundo porque se presenten con un cubo".

El primer ministro británico, Keir Starmer, aliviado: "Celebro el acuerdo de alto el fuego alcanzado anoche, que brindará un momento de alivio a la región y al mundo".

El canciller alemán, Friedrich Merz, agradece a Paquistán su labor de mediación y afirma que el objetivo inmediato debe ser negociar en los próximos días “el fin definitivo” de la guerra.

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El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov: "En el marco de las declaraciones bastante duras realizadas la víspera por diferentes partes (...), nosotros, por supuesto, hemos recibido con satisfacción las noticias sobre una tregua y saludamos la decisión de no continuar más por la senda de la escalada militar".

El Gobierno de Turquía celebra y pide que la tregua se aplique "íntegramente sobre el terreno y sea respetada por todas las partes". Además, dijo que el camino hacia una paz duradera solo es posible a través del "diálogo, la diplomacia y la confianza mutua".

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, lo valora positivamente por ser el mejor paso posible para un acuerdo de paz y mira a Rusia: "Ucrania le dice a Rusia una vez más: estamos listos para responder de la misma forma si los rusos detienen sus ataques".

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El Gobierno de Portugal: "Este es un primer paso determinante para una solución diplomática duradera y sostenible del conflicto".

El primer ministro polaco, Donald Tusk, reacciona con prudencia: "se puede decir cualquier cosa menos que la situación esté definitivamente estabilizada de forma permanente, dadas las experiencias pasadas, así como las acciones y palabras de los políticos involucrados en este conflicto".

Los países bálticos y nórdicos saludan el alto el fuego temporal, que esperan sea un primer paso hacia un acuerdo de paz estable que restablezca la circulación por el estrecho de Ormuz.

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Medio Oriente

El Ministerio de Exteriores de Qatar pide que Irán cese las hostilidades: "Catar celebra el anuncio del alto el fuego entre EU y la República Islámica de Irán, y lo considera un primer paso hacia la desescalada, subrayando la necesidad urgente de aprovecharlo para evitar la propagación de la tensión en la región".

Exteriores de Arabia Saudí celebra, pero pide un acuerdo permanente y que Ormuz permanezca abierto: "El Reino reafirma su apoyo a los esfuerzos de mediación emprendidos por Paquistán para alcanzar un acuerdo permanente que garantice la seguridad y la estabilidad y resuelva todos los problemas que han provocado inestabilidad durante varias décadas".

Omán, mediador, celebra y subraya "la importancia de intensificar los esfuerzos para encontrar soluciones que pongan fin a la crisis de raíz y logren un cese permanente de las hostilidades en la región".

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El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, habla de "avance positivo" para que "culmine en un acuerdo permanente que ponga fin a la guerra en la región, restablezca la seguridad y la estabilidad" y que todo ello conduzca al "desarrollo, progreso y prosperidad" de los países.

Asia

El Gobierno chino apoya el cese temporal y reitera que ha defendido de forma constante "un cese de las hostilidades" y la resolución de las disputas por medios políticos y diplomáticos para "restaurar cuanto antes la calma" en Medio Oriente y el Golfo.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, habló con el presidente iraní, Masud Pezeshkian: "Expresé nuestra satisfacción por los recientes anuncios de Estados Unidos e Irán, considerándolos un avance positivo; subrayé que lo más importante es que la situación se resuelva de manera efectiva, garantizando la seguridad de la navegación por el estrecho de Ormuz".

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India celebra: "Como hemos defendido reiteradamente, la desescalada, el diálogo y la diplomacia son esenciales para poner fin cuanto antes al conflicto en curso".

Azerbaiyán muestra su apoyo y pide: "Llamamos a las partes a un diálogo productivo, encaminado a solucionar los problemas existentes y fortalecer la confianza mutua".

África

La Unión Africana considera que se trata de "un paso significativo" que refleja "un liderazgo encomiable y un compromiso compartido con la desescalada".

Sudán lo ve como un "paso positivo hacia la desescalada".

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