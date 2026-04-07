El gobierno de Israel anunció este miércoles que acepta el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán anunciado por el presidente Donald Trump bajo la condición de que Teherán "abra inmediatamente" el estrecho de Ormuz y cese sus ataques en la región.

Aclaró que la tregua no incluye a Líbano, en contra de lo señalado por Paquistán, mediador del acuerdo.

Además de Irán, Israel ha lanzado diversos ataques en Líbano contra el movimiento proiraní Hezbolá, que empezó a lanzar misiles contra Israel en respuesta a los ataques contra Teherán.

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Irán y Estados Unidos acordaron un alto el fuego de dos semanas, durante las cuales negociarán un acuerdo de paz en Paquistán con base a un plan de 10 puntos presentado por Teherán que incluye, entre otros, un control iraní del estrecho de Ormuz.

Trump aseguró que la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz "definitivo" con Irán se encuentra en una etapa muy avanzada.

El mandatario aseguró que la razón del acuerdo, bajo la condición de que Teherán acceda en el futuro a "la apertura completa, inmediata y segura" del estrecho de Ormuz es haber "cumplido y superado todos los objetivos miltiares".

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El ministro iraní de Exteriores, Abas Araqchi, dijo que será posible "el paso seguro" por el estrecho de Ormuz durante un periodo de dos semanas, después del cese del fuego bilateral.

En paralelo, el Consejo Nacional de Seguridad persa aseguró haber propuesto un plan de diez puntos a Washington que estipula un "protocolo de seguridad" para el paso del estrecho que garantice el control iraní de este punto clave.

Irán reiteró que el acuerdo de cese temporal no significa "el fin de la guerra" y que esta queda sujeta a que Washington acepte sus propuestas.

🎥WATCH: The elimination of Hezbollah terrorists that posed a threat to IDF troops in southern Lebanon.



The troops eliminated ~130 terrorists and dismantled 1,000+ terror infrastructure sites. pic.twitter.com/8GP7Rg1Cxb — Israel Defense Forces (@IDF) April 7, 2026

Negociaciones en Paquistán

El primer ministro de Paquistán, Shehbaz Sharif, confirmó la tregua de dos semanas y anunció que el alto a las hostilidades entra en vigor de forma inmediata gracias a la mediación de Islamabad, donde a partir del 10 de abril se celebrarán las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

La Casa Blanca prevé que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, esté presente en las próximas conversaciones entre su país e Irán, según ha informado, citando a representantes del Gobierno estadounidense, la cadena estadounidense CNN.

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gs