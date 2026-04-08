Washington.— Estados Unidos e Irán acordaron ayer, antes de la hora límite que había fijado el presidente Donald Trump, un cese el fuego de dos semanas; Teherán se comprometió a reabrir el estrecho de Ormuz.

Trump anunció que postergaría sus amenazas de atacar puentes, centrales eléctricas y otros objetivos civiles iraníes, siempre que Teherán aceptara un alto el fuego de dos semanas y reabriera el estrecho, la vía fluvial por la que en tiempos de paz se transporta una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial. También dijo que Irán propuso un plan de paz “viable” de 10 puntos que podría ayudar a poner fin a la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron el pasado 28 de febrero.

Después, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán informó que aceptó el alto el fuego de dos semanas e iniciará negociaciones con Estados Unidos en Islamabad a partir del viernes. “Se enfatiza que esto no significa el fin de la guerra”, señaló el consejo en su comunicado.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abas Araqchi, afirmó que “durante un periodo de dos semanas será posible el paso seguro por el estrecho de Ormuz mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y teniendo debidamente en cuenta las limitaciones técnicas”.

Trump aseguró que mantuvo conversaciones con el primer ministro y el jefe del Estado Mayor de Paquistán, Shehbaz Sharif y Asim Munir, y que ambos le pidieron que “contuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar (...) a Irán”.

Trump había dado hasta ayer a las 20:00 hora de Washington (00:00 GMT) a Irán para que reabriera el estrecho, algo que ayudaría a estabilizar los precios del crudo.

El mandatario había amenazado con atacar centrales eléctricas y puentes y devolver a Irán a la “Edad de Piedra”.

“¡Este será un alto el fuego bilateral! La razón para proceder de este modo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y nos encontramos en una etapa muy avanzada hacia un acuerdo definitivo concerniente a una paz a largo plazo con Irán, así como la paz en Medio Oriente”, añadió Trump en su mensaje.

La amenaza a “una civilización entera”

Volvió a insistir en que el plan de 10 puntos presentado por Irán supone un paso importante para lograr un acuerdo y destacó “que constituye una base viable sobre la cual negociar”.

“Se ha llegado a un acuerdo entre Estados Unidos e Irán respecto a casi todos los pasados puntos de desacuerdo; no obstante, un periodo de dos semanas permitirá finalizar y consumar dicho acuerdo”, aseguró Trump, que consideró que este “perdurable problema” entre Wa- shington y Teherán “se encuentra próximo a su resolución”.

Israel respetará el acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán, según una fuente consultada por el diario israelí Haaretz.

Sharif señaló más tarde que el cese el fuego entra en vigor “de manera inmediata” y que también incluye a “Líbano y otros lugares”.

Sharif había pedido a Trump extender el plazo fijado a Irán, permitir el avance de la diplomacia. Según él, las negociaciones van por buen camino.

Antes del anuncio del cese al fuego el embajador de Irán ante Naciones Unidas criticó las amenazas de Trump contra su país, después de que el presidente advirtiera que si Teherán no acepta sus exigencias, “una civilización entera morirá”.

“El presidente de Estados Unidos recurrió una vez más a un lenguaje que no sólo es profundamente irresponsable, sino también sumamente alarmante”, declaró Amir Saeid Iravani.

El comentario “revela abiertamente su intención de cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”.

También el jefe de la ONU, António Guterres, expresó su preocupación por la amenaza de Trump.

“El secretario general está muy preocupado por las declaraciones que hemos escuchado, declaraciones que sugieren que todo un pueblo o toda una civilización podrían verse obligados a soportar las consecuencias de decisiones políticas y militares”, declaró el portavoz Stéphane Dujarric.

Mientras, miles de personas formaron cadenas humanas ante centrales eléctricas y puentes en distintas ciudades de Irán para protestar contra las amenazas de Trump. En Teherán, cientos de personas se congregaron ante la mayor central eléctrica del país, Damavand, portando banderas de Irán y condenaron las amenazas estadounidenses según imágenes difundidas por la televisión estatal iraní.

Tras el anuncio de Trump, el ejército israelí dijo este miércoles que Irán lanzó misiles hacia su territorio. Las Fuerzas Armadas israelíes “han identificado misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Se están activando los sistemas de defensa para interceptar esta amenaza”. Unos 20 minutos después de informar del ataque iraní, el ejército israelí autorizó a los habitantes a abandonar los refugios donde se les había instado a refugiarse.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.