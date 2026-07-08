El partido de octavos de final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y su símil de Egipto provocó una ola de discusiones entre aficionados, exfutbolistas y expertos en redes sociales y medios de comunicación. Las polémicas arbitrales dividieron opiniones y los ánimos se calentaron en más de un programa, como sucedió en Televisa con la fuerte discusión entre Ricardo La Volpe y Juan Carlos Osorio.

Los dos experimentados directores técnicos discutían sobre el gol correctamente anulado a los Faraones por falta previa a Lisandro Martínez, y La Volpe estalló al escuchar una opinión del estratega colombiano.

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"Aquí destacamos el gran gol de Inglaterra con una descolgada de Rice, el de hoy del extremo izquierdo de Egipto no hay otra como esa, elude a tres y es un gol y al final lo anulan", dijo en primera instancia Osorio, aunque fue interrumpido por Juan Pablo Sorín, exjugador albiceleste, que le señaló que "les guste o no les guste es lo que dice la regla".

En ese momento, el exentrenador del Tri en Alemania 2006 miró a Sorín y le dijo: "cuando hay calentura no se puede hablar", lo que provocó la reacción inmediata del timonel tricolor en Rusia 2018.

"Qué pena señor, usted se calienta y usted tiene derecho a calentarse. Yo estoy diciendo lo que yo vi, lo esperé pacientemente y ahora diga lo que usted quiera y terminamos con su verdad absoluta", agregó con un cierre sarcástico.

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La discusión no terminó ahí, ya que La Volpe agregó que "la gente viene a aprender porque nos pusieron un título que dice 'Los Maestros'".

Sin embargo, Osorio intentó demostrar humildad al asegurar que "yo no soy maestro de nadie ni nada".

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La Volpe, cuando escuchó eso, se quedó incrédulo, ya que él se refería de forma literal al nombre del programa que comparten en Televisa. "¿Pero cómo se llama el programa, profe?". Finalmente, Miguel Herrera cambió de tema para alivianar las tensiones.

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