Este inicio de semana ha mostrado que los mercados no sólo reaccionan a misiles, tasas o inventarios; también reaccionan a los post de Donald Trump. Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Base, nos habla al respecto.

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