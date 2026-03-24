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Este inicio de semana ha mostrado que los mercados no sólo reaccionan a misiles, tasas o inventarios; también reaccionan a los post de Donald Trump. Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Base, nos habla al respecto.
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El SAT retira autorizaciones para recibir donativos deducibles a organizaciones que considera críticas del gobierno, pero a otras afines a la 4T las autoriza de forma exprés / Mientras la gobernadora de Veracruz asegura que son “gotitas” de combustibles, la presidenta Sheinbaum reconoce la gravedad del derrame en el Golfo de México. La duda es ¿quién lo causó?
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