Los mercados internacionales siguieron de cerca ayer las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra, con especial atención sobre la amenaza del presidente Donald Trump de atacar infraestructura energética y aniquilar a “toda una civilización”, previa al cese el fuego alcanzado que desbloqueó el tráfico en el estrecho de Ormuz.

Así, la mayoría de las bolsas europeas cerraron con caídas, al igual que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), mientras que Wall Street moderó pérdidas y terminó la jornada con resultados mixtos.

Fráncfort perdió 1.06%; Londres, 0.84%; París, 0.67%; Madrid, 0.64%, y Milán, 0.47%. El índice Euro Stoxx 50 también terminó a la baja, con una caída de 1.05%.

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El pulso de los mercados

A su vez, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) del mercado bursátil local tuvo una caída de 0.66%, segunda al hilo, para colocarse en 68 mil 529.22 unidades.

“En el mercado de capitales se observó un desempeño mixto. En Europa predominaron las pérdidas y en Estados Unidos se dieron resultados mixtos; las ganancias se concentraron hacia el cierre de la sesión, ante la especulación de un posible cese al fuego en la guerra de Oriente Medio”, explicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, señaló que, considerando el retroceso de ayer, el rendimiento del IPC en lo que va de este año se colocó en 6.56%.

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“El IPC terminó la jornada a la baja. A nivel empresarial, sólo nueve de las 35 principales emisoras terminaron en terreno positivo”, añadió.

NY, a la deriva

La Bolsa de Nueva York cerró sin rumbo claro, a pocas horas de que expirara el ultimátum del presidente Trump a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz. Algunos operadores se mostraban optimistas sobre la posibilidad de que se concretaría una prórroga al plazo.

El Dow Jones retrocedió 0.18%, mientras que el índice Nasdaq avanzó 0.10% y el índice ampliado S&P 500 ganó 0.08%.

“Predomina un sentimiento de inquietud (...) en el mercado”, comentó Patrick O’Hare, analista del portal Briefing.com.

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Pero algunos operadores “están convencidos de que se evitará el peor escenario”, añadió, y por ello el movimiento moderado de las cotizaciones.

“El mercado sólo creerá en el peor escenario cuando lo vea con sus propios ojos”, sostuvo O’Hare. “Ya ha vivido este tipo de situación en el pasado con este presidente”, continuó.

En cualquier caso, los mercados cerraron al pendiente del fin del plazo del ultimátum, así como de los escenarios a futuro.

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“La incertidumbre sigue siendo máxima, y el mercado está conducido por los titulares”, afirmaron especialistas de XTB.

En otros mercados, el oro también subió ligeramente hasta 4 mil 733 dólares por onza, mientras que la plata ganaba 0.36%, hasta 73.11 dólares.

El bitcoin, la criptodivisa más conocida, se alzaba 1.05% hasta 69 mil 581 dólares.

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El crudo titubea

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró ayer en 112.95 dólares por barril, es decir, 0.48% más que en la sesión anterior, mientras el mercado observaba atentamente las últimas horas del ultimátum del presidente Trump.

Al término de la sesión, los contratos de futuro del crudo para el mes de mayo, el de referencia en la Unión Americana, subían 0.54 dólares respecto al cierre anterior. Pero tras el término de la sesión, el WTI volvió a remontar hasta superar 115 dólares por barril.

El dato al cierre del mercado del WTI de ayer fue 47.74 dólares más alto que el del 26 de febrero, el último antes de que Estados Unidos e Israel bombardearan Irán.

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En tanto, el precio medio de la gasolina en EU subió hasta 4.14 dólares por galón (3.78 litros), nivel no alcanzado desde el pico registrado tras la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Pemex informó que el barril de la mezcla mexicana de exportación se cotizó ayer en 106.89 dólares por barril, un retroceso de 0.1% o 13 centavos respecto al cierre de la jornada previa.

Por su parte, el barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, para entrega en junio bajó 0.46%, hasta situarse en 109.27 dólares en el mercado de futuros de Londres.

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Mientras el WTI continuaba al alza, el Brent se ha mantenido casi sin cambios, pese a las amenazas de Trump y el reciente ataque estadounidense en la isla iraní de Jarg, afectando a 90% de las exportaciones de crudo iraníes.

Otro de los puntos que mantuvo los precios a la baja en el caso del crudo europeo fue el ligero aumento en el número de buques que lograron atravesar Ormuz el pasado fin de semana.

De acuerdo con los datos de tráfico, repuntaron hasta 11 el pasado sábado, la mayor cantidad diaria desde el 1 de marzo.

“Una mayor escalada podría hacer que los precios superen 120 dólares, mientras que cualquier acuerdo de paz creíble podría provocar un fuerte retroceso”, dijo la analista de mercado de Forex, Fiona Cincotta.

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