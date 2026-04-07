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Washington. El presidente dijo a la AFP el martes que Estados Unidos obtuvo una "victoria total y completa" después de acordar un cese al fuego de dos semanas con Irán.

"Victoria total y completa. 100%. Sin dudas", dijo en una breve entrevista telefónica poco después del anuncio de la tregua.

El líder estadounidense no dijo si volvería a sus amenazas originales de atacar los puentes y las plantas de energía civiles si el acuerdo fracasa.

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"Lo tendrán que ver", dijo a la AFP.

"Eso quedará perfectamente controlado o yo no habría llegado a un acuerdo", respondió sobre lo que ocurrirá con el uranio enriquecido de Irán.

Trump agregó que cree que China ayudó a llevar a Irán a la mesa de negociaciones. "Escuché que sí", dijo.

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Está previsto que Trump viaje a Beijing en mayo para reunirse con el presidente chino, Xi Jinping.

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desa/rmlgv

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