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Washington. El presidente Donald Trump dijo a la AFP el martes que Estados Unidos obtuvo una "victoria total y completa" después de acordar un cese al fuego de dos semanas con Irán.
"Victoria total y completa. 100%. Sin dudas", dijo Trump en una breve entrevista telefónica poco después del anuncio de la tregua.
El líder estadounidense no dijo si volvería a sus amenazas originales de atacar los puentes y las plantas de energía civiles si el acuerdo fracasa.
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"Lo tendrán que ver", dijo a la AFP.
"Eso quedará perfectamente controlado o yo no habría llegado a un acuerdo", respondió sobre lo que ocurrirá con el uranio enriquecido de Irán.
Trump agregó que cree que China ayudó a llevar a Irán a la mesa de negociaciones. "Escuché que sí", dijo.
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Está previsto que Trump viaje a Beijing en mayo para reunirse con el presidente chino, Xi Jinping.
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