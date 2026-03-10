Más Información
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dijo que sería un "golpe serio" tanto para Ucrania como para el mundo si Washington levanta las sanciones contra las exportaciones de petróleo ruso en el contexto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que se ha extendido a otros países de Medio Oriente y el golfo Pérsico.
"Sin duda sería un golpe serio. Para nosotros sería un golpe desde el punto de vista de las armas (que Rusia podría fabricar con los consiguientes ingresos) y para el mundo sería un golpe muy serio de imagen. ¿Cómo es posible levantar las sanciones a Rusia si es la agresora?", dijo Zelensky en un mensaje de voz de WhatsApp compartido con los periodistas que cubren la actualidad de Ucrania.
El presidente ucraniano agregó que el levantamiento de las sanciones al petróleo ruso sería un ejemplo negativo para otros países y dijo que confía en que EU no haga "estas concesiones" a Rusia, pese a que Moscú podría plantear esta posibilidad en los contactos que mantiene con Washington.
Lee también EU propone negociaciones entre Ucrania y Rusia la próxima semana: Zelensky; "veremos qué sucede en Medio Oriente", dice
También este martes, tras recibir información de su inteligencia exterior, Zelensky escribió en sus redes sociales que el Kremlin espera que la guerra en Medio Oriente se alargue con la esperanza de que la presión internacional sobre Rusia "se debilite tanto como sea posible".
El mandatario dijo asimismo que Rusia espera sacar provecho de las fluctuaciones del precio del gas y el petróleo con la venta en mejores condiciones de sus recursos naturales.
"Tenemos información de que los rusos quieren hablar sobre un levantamiento total de las sanciones a su sector energético", concluyó.
Lee también Ante al aumento del precio del petróleo veremos "hasta qué punto está dispuesto el gobierno a llegar en el estímulo del IEPS": experto IMCO
El presidente de EU, Donald Trump, anunció la víspera que algunas sanciones petroleras serán suspendidas de manera temporal para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo en zonas estratégicas.
La semana pasada, el secretario norteamericano del Tesoro, Scott Bessent, dijo a la cadena Fox Business que el gobierno estaba considerando retirar sanciones al crudo ruso para mejorar el suministro global y controlar las fuertes subidas luego del inicio de la guerra.
Previamente, el Tesoro anunció que permitiría que la India pudiera negociar, durante 30 días, con petróleo ruso varado en el mar.
Bajan precios del petróleo y suben las bolsas tras dichos de Trump; insinúa que la guerra en Irán podría terminar pronto
