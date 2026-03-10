Más Información

Diputados avalan terna para elegir titular de la ASF; Colmenares queda fuera

Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma

Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", teme ser extraditado a EU; "El abuelo" tramitó amparo para frenar posible proceso

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Suspenden apertura a juicio para Diego Rivera, ligado al CJNG; exalcalde de Tequila es acusado de extorsionar en la entidad

"El Cuini" está en negociaciones con EU para no ir a juicio y una posible resolución de su caso; pide posponer audiencia

Cierran temporalmente Embajada de México en Irán; operará de forma remota desde Azerbaiyán

Baja homicidio doloso en 44%, destaca Sheinbaum; son 38 homicidios menos diarios que en septiembre de 2024, indica

Empresario tabasqueño del fiestón de XV años acumuló deuda fiscal de 3 mdp; una de sus empresas omitió declarar venta de 7 millones de litros de combustible

Muere el escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años; de los últimos representantes del boom latinoamericano

Ejército intentó capturar vivo a “El Mencho”; pruebas de su abatimiento fueron entregadas a la FGR: Trevilla

Tras desactivar emergencia, FGJ investigará causas del colapso en edificio de la calzada San Antonio Abad; rescate concluye con tres trabajadores muertos

El presidente ucraniano, , dijo que sería un "golpe serio" tanto para Ucrania como para el mundo si Washington levanta las sanciones contra las exportaciones de ruso en el contexto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que se ha extendido a otros países de Medio Oriente y el golfo Pérsico.

"Sin duda sería un golpe serio. Para nosotros sería un golpe desde el punto de vista de las armas (que Rusia podría fabricar con los consiguientes ingresos) y para el mundo sería un golpe muy serio de imagen. ¿Cómo es posible levantar las sanciones a si es la agresora?", dijo Zelensky en un mensaje de voz de WhatsApp compartido con los periodistas que cubren la actualidad de.

El presidente ucraniano agregó que el levantamiento de las sanciones al petróleo ruso sería un ejemplo negativo para otros países y dijo que confía en que EU no haga "estas concesiones" a Rusia, pese a que Moscú podría plantear esta posibilidad en los contactos que mantiene con Washington.

También este martes, tras recibir información de su inteligencia exterior, Zelensky escribió en sus redes sociales que el espera que la guerra en Medio Oriente se alargue con la esperanza de que la presión internacional sobre Rusia "se debilite tanto como sea posible".

El mandatario dijo asimismo que Rusia espera sacar provecho de las fluctuaciones del precio del y el petróleo con la venta en mejores condiciones de sus recursos naturales.

"Tenemos información de que los rusos quieren hablar sobre un levantamiento total de las sanciones a su sector energético", concluyó.

El presidente de EU, , anunció la víspera que algunas sanciones petroleras serán suspendidas de manera temporal para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo en zonas estratégicas.

La semana pasada, el secretario norteamericano del Tesoro, Scott Bessent, dijo a la cadena Fox Business que el gobierno estaba considerando retirar sanciones al crudo ruso para mejorar el suministro global y controlar las fuertes subidas luego del inicio de la .

Previamente, el Tesoro anunció que permitiría que la pudiera negociar, durante 30 días, con petróleo ruso varado en el mar.

