La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno trabaja en coordinación con el sector energético para evitar un incremento en el precio del gas en México, ante la tensión internacional derivada del conflicto entre Estados Unidos e Irak y su posible impacto en los mercados energéticos.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria explicó que se mantienen acciones conjuntas con la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para proteger la economía familiar frente a posibles aumentos en los costos energéticos.

“Estamos trabajando con la Secretaría de Energía, particularmente con la Comisión Federal de Electricidad, para que no represente un incremento al bolsillo de las y los mexicanos”, señaló.

Sheinbaum indicó que, aunque recientemente se informó sobre cambios en el mercado del gas y el aumento de importaciones entre México y Estados Unidos, el gobierno federal cuenta con un plan para enfrentar posibles variaciones en los precios y evitar presiones inflacionarias en el país.

Respecto a los combustibles, explicó que la mayoría de los derivados del petróleo que se consumen en México se producen internamente, aunque aún se importa una parte de gasolinas y turbosinas.

En ese sentido, recordó que existe un mecanismo fiscal operado por la Secretaría de Hacienda que permite aplicar estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) cuando los precios internacionales superan ciertos niveles.

“Hay un esquema […] para que entre un subsidio al IEPS de tal manera que no impacte a las familias mexicanas; es una disminución de impuestos que compensa el incremento en las gasolinas”, detalló.

La presidenta subrayó que hasta el momento no se tiene previsto un aumento en el precio del gas en el país, aunque su administración mantiene un monitoreo permanente de la situación internacional.

“No se previó un aumento del gas para aquí en México […] el objetivo es proteger la economía de las familias mexicanas”, afirmó.

