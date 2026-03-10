Más Información

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Baja homicidio doloso en 44%, destaca Sheinbaum; son 38 homicidios menos diarios que en septiembre de 2024, indica

"No, que cada quien decida"; Sheinbaum descarta último llamado a PT y PVEM a reconsiderar y apoyar la reforma electoral

Ejército intentó capturar vivo a “El Mencho”; pruebas de su abatimiento fueron entregadas a la FGR: Trevilla

Tras desactivar emergencia, FGJ investigará causas del colapso en edificio de la calzada San Antonio Abad; rescate concluye con tres trabajadores muertos

Empresario tabasqueño del fiestón de XV años acumuló deuda fiscal de 3 mdp; una de sus empresas omitió declarar venta de 7 millones de litros de combustible

SIP reporta uno de los "peores" años para la libertad de prensa en las Américas; ve en México "inefectividad de mecanismos de protección"

Blindar elecciones en México, 20 años de intentos fallidos

"11 veces no"; las ocasiones en las que Sheinbaum ha rechazado la propuesta de Trump de intervención militar contra el narco

Sheinbaum: Más de mil mexicanos han sido evacuados de zona de conflicto en Medio Oriente; sin registro de iraníes refugiados en México

Hallan sin vida al último trabajador en edificio colapsado en Calzada San Antonio Abad; suman tres fallecidos

Derrumbe en San Antonio Abad; colapsa edificio dañado por los sismos de 1985 y 2017

Los precios del cayeron con fuerza y las bolsas asiáticas y europeas repuntaban este martes después de que el presidente estadounidense, , insinuara que la guerra en Medio Oriente podría terminar pronto.

"Esto terminará pronto, y si vuelve a comenzar, el golpe será aún más duro", dijo Trump la noche del lunes cuando le preguntaron sobre la ofensiva iniciada el 28 de febrero por e Israel contra Irán.

Pero respondió diciendo que bloqueará las exportaciones de petróleo del Golfo y que será la República Islámica, y no Estados Unidos, la que determine "el fin de la ".

Aun así, las declaraciones de Trump contribuyeron a revertir la subida de los precios del petróleo. Estos se dispararon por los ataques iraníes a las monarquías petroleras del Golfo en respuesta a bombarderos estadounidenses e israelíes que mataron a su líder supremo , sustituido por su hijo.

El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, retrocedía 6,2% hasta los 88,94 dólares.

El del Brent del Mar del Norte, referencia europea, perdía 6,8% hasta los 92,20 por barril.

El contraste es fuerte respecto al lunes, cuando los precios rozaron los 120 dólares el barril en los mercados asiáticos, con subidas de más del 30%.

Por su parte, los precios del gas en Europa cayeron alrededor de un 13%. El contrato de TTF holandés, considerado la referencia europea, cayó a alrededor de 48 euros, tras haber subido considerablemente el día anterior.

El retroceso del precio del crudo en particular contribuyó a un repunte de las , tras las bruscas caídas del lunes.

Así, ganó al cierre un 5,4% y Tokio un 2,9%. Hong Kong ganó un 2,2% y Shanghái un 0,7%.

Las bolsas europeas también subían: Londres (+1,5%), París (+1,6%), Fráncfort (+2,4%) y Madrid (+2,3%).

Los tres principales índices de Wall Street cerraron el lunes con fuertes subidas. El martes, el Dow y el S&P 500 abrieron sin cambios, mientras que el Nasdaq subió ligeramente.

"Mercado inestable"

"Sigue siendo un mercado inestable, y si los titulares empeoran o la guerra se intensifica, podríamos ver cómo los precios vuelven a dar un giro", afirmó Kathleen Brooks, del grupo bursátil XTB.

El presidente estadounidense también afirmó que suspendería temporalmente algunas sanciones relacionadas con el petróleo y reconoció haber hablado con su homólogo ruso, .

Los inversores están atentos a lo que sucede en el estrecho de , por el que suele transitar casi el 20 % del crudo mundial desde el golfo hacia los mercados internacionales.

Según los expertos en transporte marítimo, alrededor de 10 buques en este estrecho o cerca de él han sido atacados desde que Irán lo bloqueó casi por completo en represalia por los de Estados Unidos e Israel.

"El factor más importante para los mercados será si el suministro de energía de la región se reanuda con normalidad", afirmó el analista de Forex.com Fawad Razaqzada.

Hasta que los operadores vean que el envío a través del estrecho de Ormuz se ha estabilizado y la producción se ha restablecido, "es poco probable que los precios del petróleo retrocedan drásticamente de los niveles actuales", añadió.

El presidente ha declarado que Francia y sus aliados trabajan en una misión "puramente defensiva" para reabrir el estrecho con el objetivo de escoltar a los barcos, una vez que haya terminado la fase más intensa de la guerra.

