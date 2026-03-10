Más Información

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

La mañanera de Sheinbaum, 10 de marzo, minuto a minuto

Blindar elecciones en México, 20 años de intentos fallidos

Aumenta a dos la cifra de fallecidos por colapso de edificio en Calzada San Antonio Abad; perro rescatista hizo marcaje

Empresario tabasqueño del fiestón de XV años acumuló deuda fiscal de 3 mdp; una de sus empresas omitió declarar venta de 7 millones de litros de combustible

"11 veces no"; las ocasiones en las que Sheinbaum ha rechazado la propuesta de Trump de intervención militar contra el narco

Colmenares avanza a la final; busca reelegirse en la ASF

Mario Delgado va por regular uso de celulares en escuelas; 79 países ya han tomado medidas, dice

A marcha forzada, renovación del AICM; obras avanzan día y noche rumbo al Mundial 2026

Sergio Mayer es eliminado de "La casa de los famosos" tras solo tres semanas de competencia

Derrumbe en San Antonio Abad; colapsa edificio dañado por los sismos de 1985 y 2017

Empresa DeMet rehabilitaba edificio que colapsó en San Antonio Abad; inmueble estaba dañado desde el sismo de 2017 en CDMX

Washington.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, adelantó que este martes será el día más intenso de bombardeos en desde el inicio de la guerra y afirmó que Teherán ha mostrado una capacidad reducida de respuesta a medida que avanza la ofensiva.

"Hoy será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán: la mayor cantidad de cazas, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques", dijo Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono.

Según el secretario de Defensa, "en las últimas 24 horas" la República Islámica "ha disparado la menor cantidad de misiles que ha sido capaz de disparar hasta la fecha".

Desde que EU e Israel iniciaron la operación "Furia Épica" el pasado 28 de febrero, los ataques han alcanzado 5 mil objetivos en territorio iraní, lo que ha resultado en un "avance significativo" en la reducción de los lanzamientos de misiles y drones procedentes de Irán, afirmó el mando militar estadounidense.

El jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, reiteró que los ataques con misiles balísticos desde Irán mantienen "una tendencia a la baja del 90% respecto a cuando comenzaron, y los drones de ataque unidireccional han disminuido un 83% desde el inicio de la operación".

Caine informó que han comenzado a atacar "el complejo militar e industrial iraní" centrándose en fábricas de drones kamikazes para "destruir el núcleo de su capacidad autónoma".

En medio de los bombardeos en respuesta de Irán a países de la región donde EU mantiene presencia diplomática y militar, el jefe militar estadounidense afirmó que siguen utilizando cazas y helicópteros de ataque para interceptar drones enemigos.

Preguntado sobre el nuevo líder supremo iraní, , hijo del fallecido Ali Jamenei; y los reportes sobre sus supuestas heridas en combate, Hegseth no quiso hacer comentarios pero sí advirtió que sería prudente que el religioso tomara en serio las amenazas del presidente Trump y no desarrollara armas nucleares.

"Nos encontramos en una posición muy sólida", repitió el jefe del Pentágono, quien sin embargo evitó dar una predicción precisa de cuándo podrían terminar los ataques.

La semana pasada, Trump y el propio Hegseth afirmaron que la operación iba más rápido de lo que pensaban y adelantaron que la guerra podría durar de tres a ocho semanas.

El presidente estadounidense ha justificado la ofensiva militar en la supuesta intención de Irán de "apoderarse de todo Medio Oriente" y ha descrito al país como un "tigre de papel" cuyas capacidades de defensa han sido neutralizadas.

Cientos de personas han muerto en Irán a causa de los bombardeos, entre ellos civiles y niños. Por otro lado, al menos siete militares estadounidenses han fallecido en ataques iraníes desde el inicio de la ofensiva.

