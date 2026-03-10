Washington.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, adelantó que este martes será el día más intenso de bombardeos en Irán desde el inicio de la guerra y afirmó que Teherán ha mostrado una capacidad reducida de respuesta a medida que avanza la ofensiva.

"Hoy será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán: la mayor cantidad de cazas, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques", dijo Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono.

Según el secretario de Defensa, "en las últimas 24 horas" la República Islámica "ha disparado la menor cantidad de misiles que ha sido capaz de disparar hasta la fecha".

Lee también Trump dice que la guerra en Irán está "prácticamente terminada"; la describe como una "excursión de corto plazo"

Desde que EU e Israel iniciaron la operación "Furia Épica" el pasado 28 de febrero, los ataques han alcanzado 5 mil objetivos en territorio iraní, lo que ha resultado en un "avance significativo" en la reducción de los lanzamientos de misiles y drones procedentes de Irán, afirmó el mando militar estadounidense.

El jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, reiteró que los ataques con misiles balísticos desde Irán mantienen "una tendencia a la baja del 90% respecto a cuando comenzaron, y los drones de ataque unidireccional han disminuido un 83% desde el inicio de la operación".

Caine informó que han comenzado a atacar "el complejo militar e industrial iraní" centrándose en fábricas de drones kamikazes para "destruir el núcleo de su capacidad autónoma".

En medio de los bombardeos en respuesta de Irán a países de la región donde EU mantiene presencia diplomática y militar, el jefe militar estadounidense afirmó que siguen utilizando cazas y helicópteros de ataque para interceptar drones enemigos.

Preguntado sobre el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido Ali Jamenei; y los reportes sobre sus supuestas heridas en combate, Hegseth no quiso hacer comentarios pero sí advirtió que sería prudente que el religioso tomara en serio las amenazas del presidente Trump y no desarrollara armas nucleares.

"Nos encontramos en una posición muy sólida", repitió el jefe del Pentágono, quien sin embargo evitó dar una predicción precisa de cuándo podrían terminar los ataques.

Lee también Trump amenaza con golpear “20 veces más fuerte” a Irán; advierte represalias si se bloquea el petróleo en Ormuz

La semana pasada, Trump y el propio Hegseth afirmaron que la operación iba más rápido de lo que pensaban y adelantaron que la guerra podría durar de tres a ocho semanas.

El presidente estadounidense ha justificado la ofensiva militar en la supuesta intención de Irán de "apoderarse de todo Medio Oriente" y ha descrito al país como un "tigre de papel" cuyas capacidades de defensa han sido neutralizadas.

Cientos de personas han muerto en Irán a causa de los bombardeos, entre ellos civiles y niños. Por otro lado, al menos siete militares estadounidenses han fallecido en ataques iraníes desde el inicio de la ofensiva.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc