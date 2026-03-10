Más Información

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Baja homicidio doloso en 44%, destaca Sheinbaum; son 38 homicidios menos diarios que en septiembre de 2024, indica

La mañanera de Sheinbaum, 10 de marzo, minuto a minuto

Hallan sin vida al último trabajador en edificio colapsado en Calzada San Antonio Abad; suman tres fallecidos

Empresario tabasqueño del fiestón de XV años acumuló deuda fiscal de 3 mdp; una de sus empresas omitió declarar venta de 7 millones de litros de combustible

Blindar elecciones en México, 20 años de intentos fallidos

"11 veces no"; las ocasiones en las que Sheinbaum ha rechazado la propuesta de Trump de intervención militar contra el narco

Colmenares avanza a la final; busca reelegirse en la ASF

A marcha forzada, renovación del AICM; obras avanzan día y noche rumbo al Mundial 2026

Sergio Mayer es eliminado de "La casa de los famosos" tras solo tres semanas de competencia

Derrumbe en San Antonio Abad; colapsa edificio dañado por los sismos de 1985 y 2017

Empresa DeMet rehabilitaba edificio que colapsó en San Antonio Abad; inmueble estaba dañado desde el sismo de 2017 en CDMX

El jefe del Consejo Superior de Seguridad de , Alí Larijani, amenazó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y le advirtió que se cuide "de no ser eliminado".

El mandatario republicano había advertido el lunes que iba a golpear "muy duro" a Irán si la República Islámica bloqueaba el tránsito de petróleo por el , bloqueado de facto desde el inicio de la guerra hace ya 11 días.

"A Irán no le asustan sus amenazas vacías. Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación iraní y no lo consiguieron. ¡Cuídese usted de no ser eliminado!", replicó Larijani en X.

En la misma línea, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del país persa, habían afirmado horas antes que sus fuerzas iban a bloquear las exportaciones de petróleo del Golfo.

El tráfico por el estrecho de Ormuz, que da entrada al golfo Pérsico y por el que habitualmente transita un 20% del crudo mundial, está gravemente perturbado por la guerra estallada el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

mcc

