Asesinan a balazos a estudiante de la FES Cuautitlán; fue un ataque directo, afirma presidente municipal

Un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue asesinado a balazos en las inmediaciones de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, el pasado jueves.

La víctima fue identificada como Joel Ulises Cristóbal Castillo, alumno de la Licenciatura en Administración.

De acuerdo con la versión de algunos estudiantes, el joven fue atacado en un asalto en Cuautitlán Izcalli, Estado de México (Edomex). Al momento, ni la institución educativa ni autoridades estatales han confirmado oficialmente el móvil del homicidio.

En un posicionamiento, la FES Cuautitlán condenó el crimen y expresó sus condolencias a los familiares del estudiante.

Condolencias a Joel Ulises Cristóbal Castillo, alumno de la carrera de Administración. Foto: Facebook @fescunamoficial

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“Los lamentables hechos en que perdiera la vida nuestro compañero” fueron repudiados por la comunidad universitaria, que también se sumó con solidaridad y profundo respeto al duelo de la familia y amigos de Joel”, indicó.

También exigió el esclarecimiento del caso y justicia para Cristóbal Castillo.

“Demandamos de las autoridades correspondientes el esclarecimiento de este hecho, acontecido en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, así como una investigación eficaz que permita llevar ante la justicia a la o las personas responsables de este crimen”, señaló.

La Facultad reiteró su rechazo absoluto a la violencia y llamó a garantizar condiciones de seguridad para su comunidad estudiantil.

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Fue un ataque directo, afirma alcalde de Cuautitlán Izcalli

El presidente municipal, Luis Daniel Serrano Palacios, se pronunció al respecto a la muerte de un estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, puntualizando que se trató de un ataque directo.

Durante la sesión de cabildo que se hizo la mañana de este viernes, Serrano Palacios también mencionó que el gobierno municipal ha recibido señalamientos de alumnos de esa institución relacionados a prácticas de narcomenudeo al interior del plantel.

“Es importante decir que nosotros todavía el día de ayer que tuvimos la información no quisimos fijar una postura porque en un homicidio, como todas y todos ustedes saben, todavía lo teníamos en calidad de desconocido y corresponde a la Fiscalía, particularmente a la especializada en homicidios, pues realizar la postura oficial”, dijo sobre Joel Ulises Cristóbal Castillo, alumno de la FES que fue herido de bala y por ello perdió la vida la tarde de ayer.

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El tema fue abordado en la Mesa de Paz e identificaron un domicilio con cámaras, agregó el alcalde de Cuautitlán Izcalli, pero ayer no encontraron a nadie en ese sitio y dijo que hoy se estará llevando a cabo otra diligencia.

“Llama poderosamente la atención la forma, es decir, se trata de un ataque directo. No hubo ningún robo y ninguna señal de violencia previa al disparo. Nos llamó también la atención el tipo de calibre. No es un calibre común que se utilice de forma más usual, cosa que también está siguiendo el rastro la propia Fiscalía”, explicó Serrano.

En la sesión de cabildo, el presidente municipal sostuvo que se han acercado muchos estudiantes de la propia FES a señalar algunas prácticas de narcomenudeo al interior de la institución, razón por la que establecerán contacto con el director.

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Mencionó que han cerrado establecimientos en los entornos de ambos campus de la Facultad de Estudios Superiores “para disminuir el consumo, pero me parece que también las autoridades universitarias en el ámbito de su autonomía deben hacer lo propio al interior de la institución”.

“Lamentamos mucho desde luego lo ocurrido y seguiremos trabajando en conjunto con los órdenes de gobierno para esclarecer lo sucedido”, finalizó el edil.

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dft