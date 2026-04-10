Más Información
La compañía alemana Merck y el medio digital de comunicación Opinión 51 abrieron la convocatoria del Tercer Premio Nacional de Periodismo en Salud, con los fines de reconocer y premiar a periodistas que contribuyen a la difusión y comprensión de dicho ámbito en México.
De acuerdo con la convocatoria, los trabajos se recibirán a partir del 10 de abril, Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, y hasta el próximo viernes 15 de mayo. Los reporteros podrán aplicar a cinco categorías:
- Escrito: Reportajes o columnas de opinión acerca de temas de salud y publicados en medios impresos o digitales
- Audio: Programa de radio o podcast
- Video: Para televisión o plataformas digitales
- Redes sociales: Contenidos para Facebook, Instagram y TikTok
- Categoría universitaria: Destinada a estudiantes de educación superior. Ensayos, reportajes, podcast o videos
Lee también Cuba pide a México reservar datos sobre ayuda humanitaria; acusa que disidentes pueden boicotear distribución
Requisitos
A excepción de la última categoría, los trabajos deberán haber sido publicados entre el 1 de enero de 2025 y el 9 de abril de 2026. Las interesadas y los interesados deberán llenar el formulario, que pedirá datos como:
- Información personal: Nombre(s) completo(s), dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico
- Categoría en la cual se participa
- Medio de comunicación donde fue publicado el trabajo
- Fecha de publicación del trabajo
Los formatos de los trabajos postulados son:
- Escrito: PDF
- Audio: MP3 o dirección electrónica de la transmisión
- Video: MP4 y enlace del material
- Redes sociales: Link del post
Lee también "Estamos muy orgullosos de la ayuda a Cuba"; no tenemos nada que esconder, dice Sheinbaum
Aspectos de evaluación y premios
El jurado estará integrado por destacadas figuras del ámbito de la salud y del periodismo, quienes evaluarán los trabajos postulados con base en los siguientes aspectos:
- Importancia del tema abordado
- Calidad de la investigación y empleo adecuado de fuentes
- Claridad y detalle en los datos mostrados
- Creatividad e innovación alusiva a la temática presentadas y al formato
- Capacidad de crear consciencia e impacto en la sociedad
La premiación será anunciada el siguiente 22 de junio a través de las cuentas de los convocantes. Además de un reconocimiento, las ganadoras o los ganadores de cada categoría ganarán dinero en efectivo:
- Escrito: 80 mil pesos
- Audio: 80 mil pesos
- Video: 80 mil pesos
- Redes sociales: 80 mil pesos
- Categoría universitaria: 20 mil pesos
El fracking “no tradicional”, la apuesta energética del gobierno de México para aumentar la producción de gas natural; en esto consiste
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más
dft
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]