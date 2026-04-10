La compañía alemana Merck y el medio digital de comunicación Opinión 51 abrieron la convocatoria del Tercer Premio Nacional de Periodismo en Salud, con los fines de reconocer y premiar a periodistas que contribuyen a la difusión y comprensión de dicho ámbito en México.

De acuerdo con la convocatoria, los trabajos se recibirán a partir del 10 de abril, Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, y hasta el próximo viernes 15 de mayo. Los reporteros podrán aplicar a cinco categorías:

Escrito : Reportajes o columnas de opinión acerca de temas de salud y publicados en medios impresos o digitales

: Reportajes o columnas de opinión acerca de temas de salud y publicados en medios impresos o digitales Audio : Programa de radio o podcast

: Programa de radio o podcast Video : Para televisión o plataformas digitales

: Para televisión o plataformas digitales Redes sociales : Contenidos para Facebook, Instagram y TikTok

: Contenidos para Facebook, Instagram y TikTok Categoría universitaria: Destinada a estudiantes de educación superior. Ensayos, reportajes, podcast o videos

Lee también Cuba pide a México reservar datos sobre ayuda humanitaria; acusa que disidentes pueden boicotear distribución

Requisitos

A excepción de la última categoría, los trabajos deberán haber sido publicados entre el 1 de enero de 2025 y el 9 de abril de 2026. Las interesadas y los interesados deberán llenar el formulario, que pedirá datos como:

Información personal: Nombre(s) completo(s), dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico

Categoría en la cual se participa

Medio de comunicación donde fue publicado el trabajo

Fecha de publicación del trabajo

Los formatos de los trabajos postulados son:

Escrito: PDF

Audio: MP3 o dirección electrónica de la transmisión

Video: MP4 y enlace del material

Redes sociales: Link del post

Lee también "Estamos muy orgullosos de la ayuda a Cuba"; no tenemos nada que esconder, dice Sheinbaum

Aspectos de evaluación y premios

El jurado estará integrado por destacadas figuras del ámbito de la salud y del periodismo, quienes evaluarán los trabajos postulados con base en los siguientes aspectos:

Importancia del tema abordado

Calidad de la investigación y empleo adecuado de fuentes

Claridad y detalle en los datos mostrados

Creatividad e innovación alusiva a la temática presentadas y al formato

Capacidad de crear consciencia e impacto en la sociedad

La premiación será anunciada el siguiente 22 de junio a través de las cuentas de los convocantes. Además de un reconocimiento, las ganadoras o los ganadores de cada categoría ganarán dinero en efectivo:

Escrito: 80 mil pesos

Audio: 80 mil pesos

Video: 80 mil pesos

Redes sociales: 80 mil pesos

Categoría universitaria: 20 mil pesos

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft