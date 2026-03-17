Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) localizaron y neutralizaron un laboratorio clandestino dedicado a la producción de metanfetamina, en las inmediaciones del poblado “El Tule”, municipio de Culiacán, Sinaloa.

Esta acción se efectuó durante patrullajes de vigilancia aérea y terrestre, en los que se localizó este laboratorio, también se aseguraron y destruyeron más de media tonelada de producto terminado y diversos precursores químicos.

Entre ellos mil litros de ácido clorhídrico, 430 litros de P2P, 60 litros de ácido acético, 200 kilos de azobisisobutironitrilo, 800 litros de acetona, 200 litros de tolueno, 75 kilos de hidróxido de sodio y 250 kilos de ácido tartárico.

Marina localiza laboratorio clandestino en Culiacán, Sinaloa. Marzo 2026. Foto: Especial

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​El laboratorio contaba con extensas áreas de operación, materiales y accesorios para la producción de droga sintética que fueron inhabilitados en su totalidad para evitar su reutilización.

Marina localiza laboratorio clandestino en Culiacán, Sinaloa. Marzo 2026. Foto: Especial

​La dependencia resaltó que este aseguramiento representa un golpe significativo a las estructuras logísticas de la delincuencia organizada, evitando que estas sustancias ilícitas lleguen a las calles, contribuyendo así a la seguridad de las familias mexicanas.

También refrendó su compromiso de trabajar en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad, paz y bienestar de la población.

Marina localiza laboratorio clandestino en Culiacán, Sinaloa. Marzo 2026. Foto: Especial

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