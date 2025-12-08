La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que en el marco del sorteo de la FIFA 2026 del pasado viernes en Washington, habló de comercio con el mandatario estadounidense Donald Trump, así como del T-MEC próximo a revisarse.

“Hablamos de muchas cosas y particularmente de comercio; de lo que tiene que ver con el T-MEC hacia adelante y ahí quedamos de seguir trabajando. Y se nombraron responsables para seguir trabajando, distintas áreas del gobierno de Estados Unidos que participan, del gobierno de México y del gobierno de Canadá”, detalló Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este lunes 8 de diciembre en Palacio Nacional.

Aseguró que se vio una buena relación, tras su encuentro también con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y con Trump.

Lee también Sheinbaum pide esperar investigación completa sobre coche bomba en Michoacán

La Mandataria federal reiteró que México siempre tiene que buscar una buena relación con Estados Unidos “por muchas razones”: “Porque son nuestros vecinos; porque allá viven 40 millones de mexicanos; y porque “es mejor llegar a acuerdos que confrontaciones”.

“En la reunión del viernes, pues en realidad era un evento, digamos, no formalmente político, sino un evento más relacionado con el futbol, el deporte, y pues lo que se vio fue una buena relación entre los tres países, creo que eso fue muy importante.

“Y no es que hayamos avanzado mucho en la reunión privada, porque nos reunimos los tres países, pero quedamos en seguir trabajando. Ya en su momento, cuando vayamos avanzando más, ya podemos informarles más. Pero fue una reunión muy cordial y de mucho respeto hacia México del presidente Trump y eso siempre lo vamos a agradecer. Podemos no estar de acuerdo, pero creo que siempre tenemos que buscar una buena relación”, comentó la Presidenta.

Insistió la titular del Ejecutivo federal en que la relación de México con Estados Unidos debe ser con principios y sin subordinación: “Nosotros lo que hemos dejado claro es coordinación, sin subordinación; respeto a nuestra soberanía; respeto a nuestra territorialidad; respeto a la soberanía en el sentido más amplio [...]”.

Expresó que en el sorteo de los grupos no quedó tan mal México y deseó mucha suerte a la selección.

Lee también Opacidad patrimonial fue la norma en la FGR de Gertz Manero

Al ser cuestionada sobre si el Mundial de 2026 podría generar un ambiente favorable para la revisión del T-MEC, la presidenta Sheinbaum Pardo consideró que sí, pues la cooperación deportiva entre México, Estados Unidos y Canadá contribuye a fortalecer el clima político entre los tres países.

“Es un buen ambiente para la revisión del tratado. Incluso el ambiente que vivimos ahí el viernes muestra ese efecto: es un momento en donde el deporte te une. Entonces, obviamente, el Mundial genera buenas condiciones para la relación entre los tres países”, afirmó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr