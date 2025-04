Este domingo, el último día de actividades en el festival Tecate Pal' Norte en el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León, Shirley Manson, vocalista de la banda Garbage, externó durante su presentación su respaldo hacia la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En medio de su espectáculo, Manson se detuvo a hablar con los asistentes del festival neolonés, y afirmó que "amamos (Garbage) mucho a su país, amamos mucho a su nueva presidenta Claudia Sheinbaum".

Expresó que con la actual titular del Ejecutivo en México "hay esperanza de que pueda resolver los problemas que existen en este mundo".

La intérprete de canciones como Only Happy When It Rains y #1 Crush dijo que "al menos desde su perspectiva", Sheinbaum Pardo está contribuyendo a solucionar problemas en el país.

"Hay mucho amor para ella. Me gustaría ver más mujeres en el gobierno. Eso sería de gran ayuda", enunció la artista desde el escenario Tecate Original.

Tecate Pal' Norte cierra su edición 2025 este domingo 6 de abril con la actuación de Garbage y otros artistas de talla internacional como Olivia Rodrigo, Kings of Leon y Charli xcx.

