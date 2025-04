Durante la protesta realizada en el Parque Bicentenario, tras el fallecimiento de Berenice Giles, de 28 años, y Miguel Hernández, de 26, fotógrafos de un medio digital, los asistentes intervinieron los carteles de suspensión del festival Axe Ceremonia con pintas que decían "ASESINOS". Además, desplegaron una manta con la leyenda "FES ARAGÓN" en honor a los fallecidos, quienes fueron estudiantes de esa facultad.

En la protesta hubo intercambios verbales con elementos de seguridad que custodiaban el área, tras documentar las pintas. Foto: Yaretzy M. Osnaya EL UNIVERSAL.

Se registraron intercambios verbales con los elementos de seguridad que custodiaban el área, luego de que se documentaran las pintas. Desde el mitin, se pidió empatía ante el duelo que afecta al gremio.

El acto también sirvió como un llamado a la acción. Se exhortó a no cubrir más eventos organizados por Eco Live, empresa responsable del festival, hasta que se asuman responsabilidades. Asimismo, se exigió que Luis Avilés, encargado del área de prensa del evento, dé la cara públicamente.

Carteles con la palabra Axesinos se pudieron ver en el encuentro. Foto: Yaretzy M. Osnaya EL UNIVERSAL.

Gremio periodístico rinde homenaje a Miguel Hernández y Berenice Giles

Escritores y fotógrafos denunciaron también las condiciones precarias en las que trabajan muchos periodistas de cultura y espectáculos: acreditaciones a cambio de fotografías, amenazas por parte de promotores y la falta de reconocimiento laboral. Tomó la palabra uno de los colegas presentes de Berenice, quien agradeció el espacio para compartir lo que calificó como una jornada dolorosa, indignante y reveladora sobre las condiciones en las que se ejerce el periodismo cultural y musical en México.

Lee también: Tragedia en Festival Axe Ceremonia; grúa no reportada y colapso dejan dos muertos en Parque Bicentenario; esto es lo que sabemos

"No puede ser que estemos aquí contando muertos y que, aún así, tengamos que justificar nuestra presencia o pedir permiso para exigir justicia", dijo. Las cámaras se alzaron al cielo como gesto simbólico y de duelo. Al unísono, la multitud gritó: “Bere, hermana, aquí está tu manada. Miguel, hermano, aquí está tu manada”, seguido por otro grito: “¡No estamos todos, nos faltan Bere y Miguel!”.

Foto: Yaretzy M. Osnaya EL UNIVERSAL.

Dolor e indignación por su muerte

La noche cayó sobre el Parque Bicentenario y con ella llegaron más flores, más velas, más abrazos. En el ambiente no solo se hablaba de dolor, sino también de indignación: el silencio de los artistas que participaron en el festival fue otro vacío que se volvió imposible de ignorar. Solo algunos se pronunciaron públicamente por lo ocurrido, lo que avivó el sentimiento de abandono entre colegas y asistentes.

Desde el micrófono, Marcos Olvera volvió a tomar la palabra.

"No veo aquí a muchos compañeros de medios. Está bien, ya pasó, lo que sigue es el Pal’ Norte... pero se nos va a olvidar. Ese es el pedo: ‘a lo que sigue’. Esto no va a llegar a ningún punto si seguimos así", dijo con firmeza.

"Sí, todos somos Bere y Miguel, todos hemos pasado por cosas bien cule... en Ocesa, pero ¿saben qué es lo más feo? El común denominador es que nadie dice nada. Preferimos no decir que estuvo de la ver..., preferimos que nos castiguen antes de perder la acreditación. No lo hagan, por respeto a que estamos aquí hoy. Por respeto a la memoria de Bere y de Miguel. No sean cómplices. Seguir cubriendo es ser cómplice. Y no está chido."

Lee también: Tras la tragedia en el Festival Ceremonia, fundador del evento cierra su Instagram: ¿Quién es Diego Jiménez?

Desde el centro del contingente, una voz femenina también se alzó:

"El trabajo debe ser pagado. Cada fotógrafo debe ser respetado. Deben buscar ese reconocimiento porque su trabajo vale, es maravilloso, es grandioso. Hablen, griten, peleen lo que tengan que pelear para que la muerte de estos dos chicos no haya sido en vano."

Se propuso conformar un frente común entre periodistas, fotógrafos, medios independientes y colaboradores freelance para exigir condiciones laborales mínimas, protocolos de seguridad y respeto a los derechos de quienes cubren este tipo de eventos. También se planteó la creación de un sindicato o red de apoyo para emergencias, así como un registro público de incidentes, malos tratos o negligencias cometidas por promotoras, agencias de comunicación o festivales.

Mientras los carteles intervenidos seguían visibles, y la manta con la leyenda "FES ARAGÓN" ondeaba sobre la reja del Parque Bicentenario: “No basta con documentar. También tenemos que cuidarnos entre nosotros”, decían los presentes.

Lee también: Familia del fotógrafo fallecido en Axe Ceremonia exhibe al medio donde trabajaba; no hubo ni un pésame