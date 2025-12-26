La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió en sus redes sociales un video de Acapulco, lugar donde se tomó unos días de vacaciones en el marco de la Navidad.

En su cuenta de X, la titular del Ejecutivo federal invitó a visitar "este bello puerto del Pacífico mexicano".

"Miren qué bien está Acapulco. Visiten este bello puerto del Pacífico mexicano", escribió al compartir un recorrido por la Costera Miguel Alemán.

Miren qué bien está Acapulco. Visiten este bello puerto del Pacífico mexicano. pic.twitter.com/rZhKeepSDV — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 26, 2025

Calificó a las personas acapulqueñas como "gente maravillosa" y celebró que "Acapulco está de pie", tras las afectaciones que dejaron los huracanes Otis y John.

La Mandataria federal indicó que aprovecharía la época navideña para irse de vacaciones tres días a Acapulco.

"Me voy a de vacaciones a Acapulco, tres días", dijo en su conferencia mañanera.

—"¿Va a pasar Navidad allá?", se le preguntó.

—"Sí, me quedé pensando en las vacaciones", informó.

Negó que usaría una casa de descanso presidencial pues afirmó que ya no existen.

"Yo no voy a casa de descanso, esas ya no existen, lo que hay son zonas del ejército, y de la Marina, que yo sé", dijo.

