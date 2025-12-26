Más Información

Amarga Navidad para el periodismo; dos periodistas son acusados de delitos graves

Amarga Navidad para el periodismo; dos periodistas son acusados de delitos graves

Muere alcalde de Tepeapulco, Hidalgo, en accidente carretero; investigan causas del percance

Muere alcalde de Tepeapulco, Hidalgo, en accidente carretero; investigan causas del percance

Sheinbaum realiza en 2025 viajes y giras que suman 8 vueltas a la Tierra; recorrió todo México y visitó 4 países

Sheinbaum realiza en 2025 viajes y giras que suman 8 vueltas a la Tierra; recorrió todo México y visitó 4 países

José Ramón López Beltrán no tiene que rendir cuentas a nadie, defiende Noroña; heredero de AMLO es un “buen hombre”, asegura

José Ramón López Beltrán no tiene que rendir cuentas a nadie, defiende Noroña; heredero de AMLO es un “buen hombre”, asegura

Místico es reventado en redes sociales por tratar mal a sus fanáticos: “No seas mamón”

Místico es reventado en redes sociales por tratar mal a sus fanáticos: “No seas mamón”

Sheinbaum destaca a México como el segundo país con menos desocupación; "la transformación da resultados", dice

Sheinbaum destaca a México como el segundo país con menos desocupación; "la transformación da resultados", dice

La presidenta compartió en sus redes sociales un video de , lugar donde se tomó unos días de vacaciones en el marco de la Navidad.

En su cuenta de X, la titular del Ejecutivo federal invitó a visitar "este bello puerto del".

"Miren qué bien está Acapulco. Visiten este bello puerto del Pacífico mexicano", escribió al compartir un recorrido por la Costera Miguel Alemán.

Lee también

Calificó a las personas acapulqueñas como "gente maravillosa" y celebró que "Acapulco está de pie", tras las afectaciones que dejaron los huracanes Otis y John.

La Mandataria federal indicó que aprovecharía la época navideña para irse de vacaciones tres días a Acapulco.

"Me voy a de vacaciones a Acapulco, tres días", dijo en su conferencia mañanera.

—"¿Va a pasar Navidad allá?", se le preguntó.

—"Sí, me quedé pensando en las vacaciones", informó.

Lee también

Negó que usaría una casa de descanso presidencial pues afirmó que ya no existen.

"Yo no voy a casa de descanso, esas ya no existen, lo que hay son zonas del ejército, y de la Marina, que yo sé", dijo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]